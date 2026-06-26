Сбер: жители Северо-Запада оформили кредиты на образование на 2,9 млрд рублей с начала года

Жители Северо-Запада оформили кредиты на образование на 2,9 млрд рублей с начала года. Фото: freepik.com.

В январе–мае 2026 года Сбер направил на поддержку студентов Северо-Западного региона 2,9 млрд рублей — это на 33% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. На высшее образование приходится 64% от всех выдач, 36% — на среднее профессиональное.

Ожидаемо, абсолютным лидером по спросу остаётся Санкт-Петербург (2,16 млрд руб., 86% всего объёма кредитования в СЗФО). В тройку также вошли Ленинградская и Калининградская области.

Самый высокий темп прироста объёма образовательного кредитования зафиксирован в Республике Коми (+54%), Мурманской (+47%) и Архангельской областях (+40%). Также выше среднего – в Калининградской области (+35%) и Санкт-Петербурге (+34%).

На начало июня 2026 года средний размер образовательного кредита составил на Северо-Западе 204 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге — 216 тысяч. Самый минимальный в округе — в Вологде (122 тыс. рублей).

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Сегодня образование можно получить независимо от возраста и уже имеющихся дипломов. Нередко на 2-3 курсе студент понимает, что ошибся с выбором, или хочет получить вторую "смежную" специальность для роста. Раньше финансовый барьер останавливал многих. Сейчас, благодаря механизму господдержки, возраст и факт наличиепервой профессии не являются препятствием.Это делает систему образования более гибкой и соответствует концепции обучения в течение всей жизни, где смена трека —норма, а не исключение».

Чаще всего за кредитами на обучение обращаются молодые люди в возрасте от 18 до 21 года — на эту возрастную группу приходится 41% всех заявок. Доля более юной аудитории, от 14 до 17 лет, выросла до 17% после того, как кредиты стали доступны для получения среднего образования.

Совокупный портфель выданных образовательных кредитов в Сбере в СЗФО по итогам мая 2026 года составляет 18,7 млрд рублей. Доля Петербурга — 84%.

Справочно

У образовательного кредита с господдержкой много преимуществ. Это льготная ставка — всего 3% годовых. Максимальный срок погашения — целых 15 лет после окончания учёбы, потому что во время обучения (и 9 месяцев после него) студент платит только часть процентов. Заёмными средствами можно оплатить и высшее, и среднее профессиональное образование.

При оформлении кредита заёмщику должно быть от 14 лет, а на момент погашения — не больше 75. Нужен только паспорт и договор с учебным заведением.

Процесс получения кредита простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом или ссузомо платном обучении, подаёт об этом документы в отделение Сбербанка, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт образовательного учреждения. Погашать кредит можно через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой —на сайте Сбера.

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