Ремонт дорог на Невском проспекте изменит работу наземного транспорта с 28 июня

В Петербурге стартует ремонт следующего участка Невского проспекта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге с 28 июня начнется ремонт дорожного полотна на Невском проспекте. Работы будут выполнены в два этапа и приведут к изменениям в расписании общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

- На первом этапе движение перекроют с 5:00 28 июня до 5:00 7 июля движение транспорта на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы. В связи с этим будут организованы временные остановки на Полтавской, 5, 2-й Советской, 18 и 2-й Советской, 4, - рассказали в пресс-службе комитета.

7 июля в 5:00 начнется второй этап ремонтных работ, который продлится до 5:00 14 июля. В этот период движение будет закрыто на участке от Исполкомской улицы до площади Александра Невского. Временные остановки будут организованы на Полтавской улице за пересечением с Конной улицей и в Чернорецком переулке, а также на Херсонской улице.

Представители транспортного комитета призывают горожан заранее планировать свои маршруты с учетом изменений в расписании общественного транспорта.

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