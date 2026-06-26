Штрафы за незаконную выгрузку мусора могут вырасти вдвое

Депутаты ЗакСа ЛО хотят ужесточить наказание за сброс отходов. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области предложили ужесточить наказание за незаконный сброс и выгрузку отходов. Соответствующие поправки предлагается внести в статьи 3.5 и 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Авторами законопроекта выступили областные депутаты Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников. Поводом для изменений послужила тревожная статистика: несмотря на работу камер видеофиксации и регулярные рейды, количество нарушений остается стабильно высоким.

- В 2025 году было зафиксировано 811 материалов с камер, наложено штрафов на сумму более 16,8 миллиона рублей. Только за первые пять месяцев 2026 года уже 320 материалов на 7 миллионов рублей. Одна из ключевых причин сложившейся ситуации - несоразмерность наказания. Стоимость легальной утилизации отходов и восстановления земель зачастую значительно превышает размеры штрафов. Нарушителям проще заплатить, чем вывозить мусор официально, - отметили авторы законопроекта.

Депутаты предлагают увеличить штрафы по всем четырём частям статьи в два раза. Для физических лиц за обычный сброс отходов вне установленных мест сумма может вырасти с 10-15 до 20-30 тысяч рублей, для должностных лиц - с 20-30 до 40-60 тысяч, а для юридических - с 30-50 до 60-100 тысяч рублей.

Если нарушение совершено с использованием грузового транспорта, прицепов, тракторов или самоходных машин, штрафы станут еще выше: для граждан до 40-60 тысяч рублей, для должностных лиц - до 80-120 тысяч, а для организаций - от 120 до 200 тысяч рублей.

Особо жесткие меры предусмотрены для повторных нарушений. Для граждан максимальный штраф может составить 140 тысяч рублей вместо 70 тысяч, для должностных лиц 200 тысяч вместо 100 тысяч, а для юридических лиц - 400 тысяч рублей вместо 200 тысяч рублей.

Теперь законодательная инициатива будет направлена в Государственную думу.