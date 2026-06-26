Как Петербург помогает молодежи строить будущее

Молодежь активно осваивает инженерные специальности. Сейчас это модно. Фото: пресс-служба администрации Санк-Петербурга.

В последнюю субботу июня Петербург традиционно отмечает День молодежи, и отношение к этому празднику особенное. Каждый четвертый житель Северной столицы - в возрасте от 14 до 35 лет. Это полтора миллиона человек, которые сегодня учатся, работают, изобретают, помогают другим и строят свои собственные планы на будущее. Город старается дать им для этого все необходимое - от коворкингов и молодежных клубов до грантов и технологических долин.

ЭКОСИСТЕМА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Петербург строит для молодежи не просто площадки для событий, а целую экосистему возможностей - от школьной скамьи до собственного стартапа. В этом году главной особенностью приемной кампании в Петербурге стало системное увеличение количества бюджетных мест для обучения по инженерно-техническим специальностям. Их доля составляет 62 процента от общего числа будущих первокурсников. Абитуриенты готовы.

- Во время учебы я воспользовалась всеми возможностями, что мне предлагал город, в том числе проходила множество программ в Академии талантов. Там очень хорошая подготовка и интересный процесс обучения. ЕГЭ по химии сдала на сто баллов, при этом у меня даже репетиторов не было, настолько сильные преподаватели были у нас в лицее. В Петербурге действительно создано все, чтобы учиться, поступать, развиваться, строить карьеру. Не в каждом городе это есть. Главное, пользоваться всеми возможностями, - говорит выпускница 11-го класса лицея № 214 Екатерина Палтанавичюте.

Северная столица последовательно выполняет задачу, поставленную президентом: достижение технологического лидерства. И основа этого успеха - системная подготовка кадров.

- Создаем единую систему инженерно-технического образования. С помощью инженерных классов и современных лабораторий нам удалось заинтересовать юных петербуржцев естественными науками еще на школьной скамье. В прошлом году более 60 процентов наших выпускников выбрали на ЕГЭ профильную математику, что стало лучшим показателем в России. В этом году математику предпочло еще больше ребят - 63,5 процента, - отмечает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор города Александр Беглов отмечает, что отличников в Петербурге становится все больше. Фото: пресс-служба администрации Санк-Петербурга.

Эта работа продолжается в вузах. В Северной столице инженерно-технических специалистов готовят свыше тридцати университетов, в которых учится более ста тысяч студентов. Треть из них осваивает специальности, связанные с беспилотными технологиями. Петербург производит треть всех российских беспилотников и входит в тройку регионов - лидеров по количеству производителей БАС. Это не случайно: в городе работают такие предприятия, как «Радар ммс» и «Геоскан», развернут Научно-производственный центр испытаний и компетенций в области беспилотных систем.

Чтобы поддержать интерес к технологиям, в Петербурге впервые провели Студенческую лигу гонок дронов. Семьдесят студентов из четырнадцати вузов собрались, чтобы показать не только спортивные навыки, но и инженерные умения: все представленные аппараты ребята собрали своими руками. А недавно при поддержке проекта «Единой России» «Выбирай свое» прошел уже третий этап соревнований, в котором приняло участие более двухсот студентов. Для многих ребят эффектные гонки дронов могут стать первым шагом в длинном карьерном пути в этой сфере, ну а кто-то мечтает о космосе.

- Я решил стать инженером в космической отрасли благодаря сильному учителю по физике и вдохновляющим космическим миссиям, за которыми я следил в прямом эфире в 2020-м. Особенно мне в те годы нравилось моделировать космические полеты в симуляторах, где я проектировал и запускал различные корабли и зонды к другим планетам. Мечтаю помогать ученым исследовать Солнечную систему, - поделился Александр Новиков из физико-математического лицея № 239. В планах у Александра поступать в вуз по направлению «Аэрокосмическое приборостроение».

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ БУДУЩЕГО

Петербург не просто готовит кадры - он создает среду, где молодые специалисты могут реализовать свои идеи. В городе формируется система из четырех технологических долин. «ИТМО Хайпарк» строится, «Невская дельта» начинает прием резидентов, на базе Политехнического университета создается «Технополис», а в Кронштадте - «Энерготехнохаб». Первая очередь «ИТМО Хайпарк» будет сдана в 2028 году, а к 2030-му здесь будет учиться почти двенадцать тысяч студентов.

- Пятая технологическая долина появится благодаря сотрудничеству с центром «Сириус» и будет включать три составляющие: робототехническая с ориентацией на промышленные предприятия, инновационно-исследовательская с охватом вузов и образовательная с перспективой привлечения в Петербург талантов со всей страны. Основные площадки могут разместиться на Васильевском острове, - добавил губернатор.

Уже сегодня в городе действует более 200 молодежных лабораторий, работает 31 учреждение по делам молодежи, 349 подростково-молодежных клубов, где на постоянной основе занимается около восьмидесяти тысяч человек. Большинство занятий бесплатные.

СТОЛИЦА ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Так можно назвать Петербург, и это не просто статус. В городе действуют 17 направлений волонтерской деятельности: событийное, экологическое, инклюзивное, социальное, патриотическое, донорское и другие. Поддерживает эту систему 21 добровольческий центр в 16 районах. За четыре года через программу «Добро в Петербурге» прошло более восьми тысяч ребят.

- Хочу отметить два молодежных социальных проекта, которые действуют в городе. «Добро в Петербурге» Никиты Дмитриева - это площадка, где молодые петербуржцы учатся работать в добровольческих командах и развивать новые форматы помощи. Молодежь участвует в фестивалях, форумах и даже формирует дорожные карты по оказанию поддержки. Второй проект - «Линия жизни» Олеси Новиковой, который популяризирует донорство крови. Проект объединяет более 165 активных ребят, которые своим примером заявляют о важности донорства. Свыше 35 литров сданной крови - их реальный вклад в спасение людей, - говорит председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Главной площадкой Дня молодежи в 2026 году станет парк у стадиона «СКА Арена» и исторический мультимедийный парк «Россия - моя история». Фестиваль разделен на четыре тематические зоны, каждая из которых обращена к важной стороне жизни молодого человека. К слову, на День молодежи в Петербург приедут не только петербуржцы и жители Ленобласти. Город ждет в гости ребят из 36 регионов России, а также из Абхазии, Китая, Кубы, стран СНГ - всего около 350 иностранных школьников и студентов. Для них подготовлена насыщенная программа в рамках проекта «Международные молодежные смены». Свое участие подтвердили делегации из 35 регионов, в их числе более 450 выпускников из города-побратима Мариуполя. Всего в празднике примет участие около 65 тысяч человек.