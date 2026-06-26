Задержанный ФСБ создатель подростковой сети террористов признался в преступлениях в Петербурге

Террористическая сеть подростков, которой руководил 17-летний дагестанец, планировала преступления в Петербурге. Фото: скриншот ЦОС ФСБ

Глава Следкома России Александр Бастрыкин во время лекции на ПМЮФ-2026 рассказал подробности о задержании 17-летнего дагестанца, который по указке ВСУ администрировал целую террористическую сеть, состоящую из подростков. Совокупная аудитория горе-«блогера» в мессенджерах составляла около 200 тысяч подписчиков. По словам председателя СКР, несовершеннолетние признались в том числе в преступлениях в Петербурге.

- Подростку предъявили обвинение в приготовлении к совершению убийств школьников. Его действия курировали спецслужбы Украины. Они хотели вербовать российских детей для совершения нападений на школы для организации массовых убийств и ложных минирований социальных объектов. В ходе допроса 17-летний задержанный подтвердил свою причастность к организации покушения учащихся в школе в Домодедово, а также сообщил о других аналогичных преступлениях в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставрополье и в Бурятии, - заявил глава СКР со сцены юридического форума в Петербурге.

Спецслужбы России раскрыли подростковую террористическую сеть

Сотрудники ФСБ и СК выяснили и другие детали работы сети подростков-террористов – они действовали и за границей. В частности, в СНГ, некоторых странах Европ и Америки. О личности главаря группировки пока не сообщается, но на видео его допроса кое-что становится ясным:

- Он уверен в себе и не испытывает страха, сожаления, раскаяния. Мизантроп, социопат, нарцисс, - говорят сотрудники ФСБ.

17-летний террорист признался, что раздавал задания подросткам в Telegram аж с 2023 года. Ему грозит пожизненный срок. Подробнее о том, как дети по всей России становились жертвами вербовки юноши из Дагестана и его кураторов из ВСУ – в материале военкора «Комсомольской правды» Григория Кубатьяна.

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