«Президент спросил, зачем тебе моряки?»: Бастрыкин рассказал, почему в Петербурге появятся шестой кадетский корпус СКР

Александр Бастрыкин напомнил о создании шестого кадетского корпуса СКР морской направленности в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЮФ-2026) Александр Бастрыкин поделился новостями о будущем строительстве шестого кадетского корпуса СКР – в этот раз уникального, морской направленности. По словам главы Следкома России, его планам удивился даже президент Владимир Путин.

- Он спросил: «Зачем тебе моряки?». Я объяснил, что 600 наших следователей работают во флоте и обеспечивают следственную деятельность управления. Тогда президент согласился и поддержал нас, - цитирует Бастрыкина корреспондент «КП-Петербург» с полей юрфорума.

По словам председателя СКР, общее число кадетов Следкома по стране достигло уже 1200 человек. Он дал установку, чтобы в академиях обязательно обучались дети-сироты, либо те подростки, которые остались без попечения родителей. Мест для таких кадетов должно быть от 20 до 30 процентов от общего числа учащихся.

К слову, недавно еще один кадетский корпус Следственного комитета появился в ЛНР.

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