Бастрыкин предложил судить родителей малолетних преступников

Александр Бастрыкин раскрыл статистику по преступлениям подростков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Введение уголовное ответственности для родителей за ненадлежащее воспитание детей могло бы положительно сказаться на статистике подростковой преступности. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин, выступая перед молодежью на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2026). По данным главы ведомства, число преступлений, совершенных несовершеннолетними, растет.

- В 2025 году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных подростками, увеличилось на 21%. Общее число преступлений - 12 687, почти половина подростков действовали в соучастии, - рассказал Александр Бастрыкин.

24% процента преступлений совершили подростки в возрасте от 14-15 лет, и 76% - от 16 до 17 лет. Одним из самых резонансных видов преступлений глава СК назвал атаки в школах.

- В 2025 году зафиксировано 6 нападений на учебные заведения, 18 случаев приготовления к ним и 31 участие в деятельности террористической организации движения «Колумбайн»* (запрещено в России – Прим.ред.). В текущем году следственными органами возбуждено 8 уголовных дел по совершенным фактам нападения на школу. Мы полагаем, необходимо усиление государственного контроля за работой ЧОП, которые обеспечивают безопасность образовательных организаций. Необходимо усилить стандарты охраны. Когда мы расследуем такие преступления, выясняется, что в случае буллинга, травли, мордобоя в отношении нападавшего администрация школы точно знала, но скрывала это и никак не реагировала. В таких случаи мы стали привлекать директоров по статье «халатность». Конечно, им это не понравилось. Но, с другой стороны, в школе творятся такие безобразия, а директор не обращает внимания. Думаю, что на места заместителя директора по воспитательной работе надо шире привлекать участников специальной военной операции. Это мужественные люди, которые проявили себя в сложных обстоятельствах. Школьники будут их уважать и прислушиваться к их мнению, но пока этот процесс идет не очень быстро.

По мнению главы ведомства, в случае с преступлениями экстремистской и террористической направленности, в которые вовлекают детей, необходимо снизить возраст привлечения к уголовное ответственности.

- Они (малолетние преступники – Прим.ред.) на это деньги зарабатывают, - сказал Бастрыкин. – Мы предлагали снизить возраст до 12 лет. Нас не услышали, итог – с 14 лет.

* - Признаны террористическими организациями, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации

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