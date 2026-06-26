Новый «Балтиец» готовится к выходу на синюю ветку метро Петербурга

«Балтиец» отправится из депо «Автово», где его подготовят к работе. Фото: https://max.ru/metrospbofficial

Петербургский метрополитен готовится к пополнению своего парка поездов. Уже прибывший в депо 52-й состав серии «Балтиец» готовится к выходу на Линию 2 - «синюю» ветку метро. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена Северной столицы.

- После завершения всех необходимых технических процедур 52-й «Балтиец» отправится из депо «Автово» на площадку «Выборгское», где его подготовят к работе с пассажирами. Этот поезд - уже девятый в синей гамме, созданный специально для второй ветки метрополитена Санкт-Петербурга, - рассказали в пресс-службе метрополитена.

Октябрьский электровагоноремонтный завод передал петербургскому метрополитену 50-й поезд серии «Балтиец». Состав уже прибыл в депо «Автово», где его ожидают первые испытания. После успешной обкатки «Балтиец» выйдет на вторую ветку и начнет перевозить пассажиров.

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