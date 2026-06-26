Капитан «Метеора» спас молодую девушку, упавшую с Володарского моста

Девушка упала с Володарского моста, но в этот момент мимо проходило судно. Фото: соцсети

Обычное рабочее утро экипажа скоростного теплохода «Метеор» в пятницу, 26 июня, неожиданно превратилось в спасательную операцию. Капитан вместе с двумя другими членами команды вытащили из Невы тонущую девушку. Видео спасения буквально за несколько часов разлетелось по Сети. «КП-Петербург» нашла героя.

Не успели испугаться

Капитан «Метеора» спас упавшую с моста девушку в Петербурге

Все случилось в 10 часов утра. Алексей Быстров вместе с командой только вышел с базы. Судно, принадлежащее компании «Водоход», направлялось к Эрмитажу, чтобы начать выполнять туристические рейсы. Тогда под Володарским мостом экипаж заметил в воде тонущего человека.

- Мы шли пустые к месту работы. Уже за Володарским мостом увидели человека в воде. Сразу остановились, бросили спасательный круг с тросом, подтянули девушку и подняли ее на борт, - спокойно рассказывает капитан.

Алексей Быстров скромничает и героем себя не считает, но от действий его команды и его самого зависила жизнь человека. На борту никто не поддался панике. Пока капитан управлял судном, два члена экипажа действовали четко и слаженно.

- Мы готовы к таким ситуациям, хотя у меня за все годы работы это первый подобный случай. Если начать нервничать, можно только навредить. Время шло на секунды, и было непонятно, сколько девушка сможет продержаться в воде. Страх и волнение пришли уже после того, как мы подняли ее на борт, - признается мужчина.

Алексей Быстров работает на речных экскурсиях Петербурга уже почти 25 лет. Фото: личная страница героя публикации

«Экипаж - молодцы!»

Алексей работает на «Метеорах» почти всю жизнь. Начинал матросом, затем был мотористом, а позже стал капитаном. Общий стаж на флоте - около 25 лет. Но даже за четверть века в профессии спасать человека из Невы ему еще не приходилось. По словам капитана, девушка была в шоковом состоянии. Видимых травм у нее не было, однако говорить ей было тяжело.

- Экипаж у меня молодцы. Парни действовали быстро, четко, без лишних слов. Все сделали так, как и должны были, - говорит капитан. - Ребята укрыли ее пледом, предложили горячий чай. Она отвечала короткими фразами. Видно было, что находится в сильном потрясении.

«Метеор» направился к Эрмитажу, где пострадавшую уже ждали сотрудники скорой помощи и полиции. До прибытия медиков экипаж не покидал девушку.

Благодарить своих спасителей девушка тогда не смогла - она все еще находилась в состоянии шока. Но благодаря спокойствию и профессионализму экипажа обычный рабочий рейс в тот день закончился спасенной человеческой жизнью.

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