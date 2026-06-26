Всего четыре пляжа в Петербурге признали пригодными для купания

Из 24 пляжей Петербурга безопасным оказался только один. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Всего четыре пляжа в Петербурге и Ленобласти признали пригодными для купания. Специалисты Роспотребнадзора провели проверку качества воды в водоемах и результаты исследования, увы, оказались неудовлетворительными.

- По состоянию на 25 июня в Петербурге взяли 96 проб воды из девяти водных объектов, на берегах которых расположены 24 пляжа. Лабораторные исследования показали, что качество воды соответствует гигиеническим требованиям только на одном пляже в Красносельском районе - на Безымянном озере. Остальные пляжи проверку не прошли, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного управления Роспотребнадзора.

В Ленобласти специалисты взяли 80 проб воды из 20 зон отдыха в девяти муниципальных образованиях. По результатам лабораторных анализов, вода соответствует санитарным нормам только на трех пляжах Приозерского района - на озерах Ратное, Отрадное и Снетковское.

Напомним, что купание в водоемах, где качество воды не соответствует санитарным нормам, может быть опасно для здоровья.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max