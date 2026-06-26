Отложенное материнство: почему рассчитывать на везение и верить в чудо опасно. Фото: ЦПСиР.

ПРИРОДУ НЕ ОБМАНЕШЬ

Марина переехала в Петербург, когда ей было 25 лет. Добивалась всего сама - трудом, упорством, ну и отдыхать не забывала, один раз живем! Сейчас Марина руководит небольшой компанией, есть своя квартира и, наконец, она встретила того самого, с кем хочется создать семью, завести детей. Только вот не получается. Сначала пытались сами, потом пошли по врачам. Вердикт: запас яйцеклеток почти исчерпан, шансы на беременность минимальны.

- На приеме доктор сказал, что, если бы я в свое время заморозила яйцеклетки, было бы намного проще. Но я же не знала! - говорит женщина.

Это лишь одна история, в которой многие могут узнать себя или своих знакомых. Заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий Центра планирования семьи и репродукции, кандидат медицинских наукРоман АзизовичФунден с подобными ситуациями сталкивается постоянно.

- Запас яйцеклеток закладывается у женщины ещё до рождения, и с возрастом он не увеличивается - напротив, постепенно снижается. Этот процесс продолжается вплоть до менопаузы, но уже примерно к 45 годам качественных яйцеклеток практически не остаётся, а фактически их запас исчерпывается намного раньше, - поясняет Роман Фунден. - Активным репродуктивным возрастом считается период до 35 лет. После 35 лет у женщины снижается не только количество, но и качество яйцеклеток. Это напрямую влияет на вероятность зачатия и здоровье будущего ребёнка: риск хромосомных нарушений, в том числе синдрома Дауна, с возрастом возрастает.

Многие женщины сегодня ведут здоровый образ жизни, правильно питаются, занимаются спортом и избегают стресса и даже после 40 выглядят очень молодо. Возникает иллюзия: раз я хорошо выгляжу, чувствую себя отлично, значит, и родить смогу в любом возрасте.

- К сожалению, природу не обманешь, в 40 лет можно выглядеть на 30, но биологические часы не останавливаются, репродуктивный возраст у женщин ограничен, внутри уже идет уменьшение фолликулярного резерва, - объясняет Роман Фунден.

Конечно, после 40 лет и даже в 50 забеременеть можно, но каждый такой случай врачи называют удачей. Именно поэтому, кстати, про такие случаи пишут в новостях - это редкость. Статистика подтверждает: к 42–43 годам частота родов, по мировым данным, составляет всего 1–2 процента.И это в лучшем случае. Если были гинекологические операции, эндометриоз или другие заболевания - запас яйцеклеток истощается еще быстрее.

СОХРАНИТЬ ШАНС НА МАТЕРИНСТВО

Обмануть природу женщины не могут, но сохранить шансы на рождение здорового ребёнка в будущем, уже в зрелом возрасте - вполне реально. Помогает в этом заморозка яйцеклеток. И это не какое-то чудо из иностранных фильмов и сериалов, а уже отработанная методика. Появилась она в 2002 году в Японии, к 2007 году врачи накопили достаточный опыт. В России технология доступна с 2012 года, но знают о ней очень немногие. Многие женщины вообще не догадываются, что можно сохранить молодые яйцеклетки «на потом». А ведь все очень просто.

- Всё начинается с первичной консультации у репродуктолога. На первой встрече доктор оценивает состояние женщины, объясняет все этапы процедуры и рассказывает, какие анализы необходимо сдать перед стимуляцией и забором яйцеклеток. Этот этап очень важен. Сам процесс стимуляции проходит с использованием гормональных препаратов, но ничего страшного в этом нет. Эти гормоны и так естественным образом вырабатываются в организме, но во время процедуры их дают чуть больше, чтобы в яичниках созревали не один, а сразу несколько доминантных фолликулов. Это позволяет получить сразу несколько яйцеклеток за один цикл. Сама стимуляция занимает всего один менструальный цикл - это короткий период, а забор яйцеклеток проводится в рамках дневного стационара, - рассказывает Роман Фунден.

В Центре планирования семьи и репродукции пройти этот процесс проще и удобнее: здесь работает отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Всё необходимое для диагностики и подготовки собрано в одном месте - можно сдать анализы в собственной клинико-диагностической лаборатории, пройти УЗИ, маммографию или рентген в отделении лучевой диагностики, не тратя время на поиски других клиник. При необходимости пациентка может быть госпитализирована в одно из гинекологических отделений центра, где оказывают помощь как по ОМС, так и на хозрасчётной основе. Кроме того, в структуре центра работают дневные стационары, включая отделение ВРТ. Кстати, мужчины тоже могут прийти обследование в Центре мужского репродуктивного здоровья: проверить спермограмму, проконсультироваться с урологом. Нередко проблема именно в мужском факторе, а анализ - самый простой.Вся диагностика и лечение сосредоточены в одном месте — это экономит время и силы.

- Полученный материал отправляется на криоконсервацию- заморозку в жидком азоте, где яйцеклетки могут храниться долгие годы без потери качества. Женщина может делать карьеру, жить для себя, а когда захочет стать мамой, может воспользоваться своими собственными яйцеклетками и родить ребенка. К сожалению, в женских консультациях об этом практически не говорят, многие мои пациентки очень сожалеют, что не знали о возможности заморозить яйцеклетки. Грустно и обидно слышать такие истории. Это не должно быть тайной, - считает Роман Фунден.

Ну а если вы не готовы к такому шагу, начните с простого: запишитесь на прием к врачу и проверьте свое репродуктивное здоровье. Если обследование покажет, что все в порядке, хорошо, а если результаты будут не очень хорошими, возможно, это и развеет сомнения. Главное, вы будете знать о том, к чему готовиться в будущем.

КСТАТИ

Кому специалисты советуют заморозить яйцеклетки

- Тем, кто нацелен на карьеру и откладывает детей на потом.

- Тем, у кого есть гинекологические заболевания (эндометриоз, кисты, операции на яичниках).

- Тем, кто лечится от онкологии: химиотерапия уничтожает яйцеклетки, и лучше сохранить их заранее.

- И просто тем, кто хочет подстраховаться. Вдруг любимый мужчина встретится не скоро?

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