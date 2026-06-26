От профессионалов до потребителей: Кто и как будет выбирать лучших в автоиндустрии

В этом году премия пройдет второй раз и станет масштабнее. Фото: пресс-служба Евразийской премии Ассамблеи автомобилистов.

Первый сезон Евразийской премии Ассамблеи автомобилистов прошёл в ноябре 2025 года и был приурочен к десятилетию «Ассамблеи автомобилистов». В этом году премия пройдет второй раз и станет масштабнее: в рамках Координационного совета по рекламе организаторы премии подписали соглашение с рекламными ассоциациями государств-участников СНГ, которое открывает премии дорогу в Евразийское пространство. Это не просто расширение географии, а еще и признание того, что профессиональное сообщество автомобилистов должно объединяться на всём постсоветском пространстве.

- Автоиндустрия - это огромный рынок, но главное в этом рынке - люди, поэтому мы сделали ещё больший акцент именно на них. Наша премия - своего рода камертон для дружбы, которой сегодня так не хватает на евразийском пространстве. Мы надеемся, что в Координационном совете по рекламе стран СНГ найдутся коллеги, которым будет интересно принять участие в премии, ваши люди действительно достойны, чтобы их отметили, - говорит председатель оргкомитета премии, эксперт «Ассамблеи автомобилистов» Сергей Зеленьков.

Премия в этом году значительно расширяет формат: в ней появятся собственные номинации от партнёров. Своих номинантов представят Союз автосервисов России, Ассамблея народов мира и другие организации. Ключевое нововведение сезона - народное голосование. Соорганизатор и генеральный партнер премии, медиахолдинг «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», запустила специальный лендинг, где любой желающий может подать заявку или отдать голос за своего фаворита.

- Мы видим, как люди общаются на ваших мероприятиях. Это требует большого таланта и желания объединять на одной площадке совершенно разных людей. Поэтому мы, как народная газета, с удовольствием поддержали премию и запустили отдельный лендинг. Мы принимаем заявки по семи номинациям и будем дополнять список, если увидим достойных участников. Всё, что касается автомобилей - новости, репортажи, эфиры, - будет собрано на нашем лендинге, - отметила генеральный директор и главный редактор медиахолдинга «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова.

Так что премия становится не просто экспертной оценкой, а живым сообществом, где каждый может предложить своего героя. При этом организаторы подчёркивают: лауреатами не становятся за деньги. Экспертный совет тщательно отбирает кандидатов, чтобы награда доставалась действительно достойным.

Стратегическим партнёром премии в 2026 году стала международная выставка MIMS Automobility, которая впервые пройдёт в Петербурге с 25 по 28 августа. Кстати, на ней будет работать радио-студия «Комсомольской правды.

- Мы приехали в Петербург праздновать своё тридцатилетие, и для меня большая честь приобщиться к успеху этой премии. Мы не могли остаться в стороне. Я очень люблю людей, которые занимаются тем, что их увлекает. Организовать премию - это большой труд, и очень важно с точки зрения расстановки приоритетов в отрасли, - говорит директор выставки MIMS Automobility Санкт-Петербург 2026 Оксана Аникеева.

Автоиндустрия стремительно меняется. Ещё вчера главным было просто починить машину, а сегодня необходимо разобраться в маркировках, законодательных требованиях и выжить в новых экономических условиях. Отрасль становится сложнее, а значит, важнее становится признание тех, кто в этой сложности не теряет ориентир. Евразийская премия «Ассамблеи автомобилистов» как раз про это.