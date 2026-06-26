Сезон ягод уже в разгаре. Корреспондент "КП-Петербург" отправилась на Сытный рынок – туда, где ценники кусаются, но и качество держит марку. Заодно заглянули в уличные ларьки и супермаркеты. Спойлер: какой бы ни был кошелек, вариант найдется.
Сезон клубники стартовал еще в апреле. Первыми на прилавках засветились азербайджанская и узбекская ягода – им теплый климат дает фору. К середине июня подоспела краснодарская, крымская, а теперь и родная псковская. Сейчас, в конце июня, география на рынках пестрая – от солнечного Азербайджана до Ленинградской области. Черешня идет волнами: стартует из Киргизии и Узбекистана, сейчас правит бал азербайджанская. Ее пик – июнь, к июлю сходит почти на нет. В этом году, по словам продавцов, южные урожаи потрепали майские заморозки, так что цены держатся на высоте.
С земляникой своя история. В Ленинградской области сезон уже открыт, народ вовсю собирает ягоду, но до прилавков она пока не доехала. Зато первой из «больших» регионов подоспела тамбовская – чернозем дарит ей ту самую, из детства, сладость и аромат. Потому и ценник соответствующий.
Подхожу к первому прилавку. Женщина раскладывает ведерки с темно-красной ягодой. Пахнет так, что ноги сами несут.
– Тамбовская? – спрашиваю.
– Ну да, вот видите? Первая партия, – отвечает продавщица. – Три с половиной ведро. Первые ягоды самые дорогие. В пик сезона по 5000 было.
– Дорого, – качаю головой.
– Своя, тамбовская, черноземная, – не сдается она. – Мы сами собираем, сами перебираем. В магазинах такого нет. Черноземье и равнину сравните. Попробуйте сами.
Земляника темно-красная, плотная, ароматная. Домашняя, с тем самым черноземным вкусом. За ведро в полкило – 3500 рублей. Выходит почти 7000 за килограмм. Но гурманов ценой не смутить – ягода расходится быстро.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
На соседнем прилавке разложена клубника – краснодарская, азербайджанская, российская. Продавец-азербайджанец охотно комментирует каждый сорт.
– Вот это псковская «Мальвина» – 1500 рублей, – показывает он на яркую, один к одному, ягоду. – Краснодарская – 800-890, азербайджанская – 600-800.
– Какая вкуснее? – спрашиваю.
– Вот это самая лучшая, - продавец берет ягоду «Мальвины». - А азербайджанскую есть невозможно. Я сам азербайджанец. Много говорил, что вода и резина.
Потому она и дешевле. Вкус не тот, а экспорт дешевле.
Пока мы болтаем про «Мальвину», к нам подходит другой продавец с соседнего прилавка. Слышал наш разговор, улыбается:
– Дорого, да? А вы на фермы съездите. Берете машину, едете в область, собираете сами – и платите всего 500 рублей за килограмм. Никаких накруток, никаких перекупщиков. И ягода свежайшая – только с грядки. Ферм в области – полно. В интернете найдете, там все пишут, где сбор открыт. Выходной потратите, зато наедитесь и еще друзьям раздадите. И по карману не бьет.
Совет дельный. Экономия очевидная, если есть машина и свободный день.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Подхожу к соседнему ларьку. Продавщица подтверждает динамику цен:
– Клубника была 1000-1200 рублей. Сейчас вот от 500 до 1000. Подорожала за счет закупки. Но мы стараемся, привозим хороший отборный товар.
Черешня на Сытном – отдельная песня. Крупная, отборная, янтарная – 1300-1500 рублей за килограмм. В первом ларьке продавец демонстрирует мелкую, во втором – ягоду посолиднее.
Выхожу с рынка и иду к метро. Уличный ларек манит ценниками: черешня – 499, белорусская клубника – 650. Клюю на привлекательный ценник, беру черешни. Увы, чуда не случилось: ягода мятая, слишком мягкая, а кое-где плесень уже начинает свой тихий захват.
В супермаркете черешня стоит 600 и 800 рублей, сорт решает.
Новости о грядущем падении цен на черешню продавцы на рынке встречают с улыбкой:
– Может слегка и спадет, но пока все держится в районе 1200 рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отдельный сюрприз – бахчевые. Сезон в России еще не открыт, а на Сытном уже лежат узбекские красавцы. Дыни – «торпеда» и «колхозница» – по 250 рублей за килограмм.
Продавец объясняет:
– Узбекские – это самое вкусное, потом Краснодар. Но такой вкусной, как сейчас, уже не будет.
Арбузы от 5 килограммов, удержать тяжело. Один плод потянет на 7-10 килограмм.
– Сейчас самое время. У них солнца больше, чем у наших. Потому и слаще, и вкуснее.
В супермаркетах бахчевые тоже есть – также привозные. В больших торговых точках купить можно от 99 рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Захожу в магазин у дома. Ценники радуют глаз: клубника – 700 рублей за кило, черешня – 600 и 800. Подхожу к полке с клубникой – начинается аттракцион «повезет – не повезет». В одной упаковке ягода как с картинки, в соседней – зеленая, мятая, будто по ней прошлись. В третьей плесень уже бодро осваивает территорию.
Рядом женщина выбирает клубнику минут десять. Каждую упаковку переворачивает, заглядывает на дно. Знакомая до боли картина. Так всегда. Красиво сверху, а снизу – компост. Выбираешь как сокровище.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Советы петербургских продавцов:
- Всегда пробуйте ягоду перед покупкой.
- Смотрите на дно лотка – там часто скапливается подпорченный товар.
- Не берите слишком глянцевую клубнику – скорее всего, она тепличная и безвкусная.
- Спрашивайте страну происхождения: краснодарская дороже, но вкуснее азербайджанской.
Сытный рынок:
Клубника псковская – 1500 р/кг, Ленобласть – 800 р/кг, тамбовская – 600 р/кг, узбекская – 900 р/кг
Черешня азербайджанская – 1300 р/кг, узбекская – 1200 р/кг, розовая – 1000 р/кг
Дыня «Торпеда» и «Колхозница» - 250 р/кг
Супермаркеты:
Клубника – 700 р/кг,
Черешня – 600-800 р/кг, вишня – 600-700 р/кг
Дыня – 120 р/кг, арбуз – 99 р/кг
Овощной ларек:
Клубника белорусская – 650 рублей,
Черешня узбекская – 600 р/кг, киргизская – 550 р/кг, вишня узбекская – 600 р/кг,
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