В Петербурге стартовал сезон ягод, но цены на них пока высокие.

Сезон ягод уже в разгаре. Корреспондент "КП-Петербург" отправилась на Сытный рынок – туда, где ценники кусаются, но и качество держит марку. Заодно заглянули в уличные ларьки и супермаркеты. Спойлер: какой бы ни был кошелек, вариант найдется.

Сезон клубники стартовал еще в апреле. Первыми на прилавках засветились азербайджанская и узбекская ягода – им теплый климат дает фору. К середине июня подоспела краснодарская, крымская, а теперь и родная псковская. Сейчас, в конце июня, география на рынках пестрая – от солнечного Азербайджана до Ленинградской области. Черешня идет волнами: стартует из Киргизии и Узбекистана, сейчас правит бал азербайджанская. Ее пик – июнь, к июлю сходит почти на нет. В этом году, по словам продавцов, южные урожаи потрепали майские заморозки, так что цены держатся на высоте.

С земляникой своя история. В Ленинградской области сезон уже открыт, народ вовсю собирает ягоду, но до прилавков она пока не доехала. Зато первой из «больших» регионов подоспела тамбовская – чернозем дарит ей ту самую, из детства, сладость и аромат. Потому и ценник соответствующий.

Земляника тамбовская, клубника псковская

Подхожу к первому прилавку. Женщина раскладывает ведерки с темно-красной ягодой. Пахнет так, что ноги сами несут.

– Тамбовская? – спрашиваю.

– Ну да, вот видите? Первая партия, – отвечает продавщица. – Три с половиной ведро. Первые ягоды самые дорогие. В пик сезона по 5000 было.

– Дорого, – качаю головой.

– Своя, тамбовская, черноземная, – не сдается она. – Мы сами собираем, сами перебираем. В магазинах такого нет. Черноземье и равнину сравните. Попробуйте сами.

Земляника темно-красная, плотная, ароматная. Домашняя, с тем самым черноземным вкусом. За ведро в полкило – 3500 рублей. Выходит почти 7000 за килограмм. Но гурманов ценой не смутить – ягода расходится быстро.

Первую землянику заметили на Сытном рынке в Петербурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На соседнем прилавке разложена клубника – краснодарская, азербайджанская, российская. Продавец-азербайджанец охотно комментирует каждый сорт.

– Вот это псковская «Мальвина» – 1500 рублей, – показывает он на яркую, один к одному, ягоду. – Краснодарская – 800-890, азербайджанская – 600-800.

– Какая вкуснее? – спрашиваю.

– Вот это самая лучшая, - продавец берет ягоду «Мальвины». - А азербайджанскую есть невозможно. Я сам азербайджанец. Много говорил, что вода и резина.

Потому она и дешевле. Вкус не тот, а экспорт дешевле.

Дешевле всего - на фермах

Пока мы болтаем про «Мальвину», к нам подходит другой продавец с соседнего прилавка. Слышал наш разговор, улыбается:

– Дорого, да? А вы на фермы съездите. Берете машину, едете в область, собираете сами – и платите всего 500 рублей за килограмм. Никаких накруток, никаких перекупщиков. И ягода свежайшая – только с грядки. Ферм в области – полно. В интернете найдете, там все пишут, где сбор открыт. Выходной потратите, зато наедитесь и еще друзьям раздадите. И по карману не бьет.

Совет дельный. Экономия очевидная, если есть машина и свободный день.

Местная клубника обладает особым ароматом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подхожу к соседнему ларьку. Продавщица подтверждает динамику цен:

– Клубника была 1000-1200 рублей. Сейчас вот от 500 до 1000. Подорожала за счет закупки. Но мы стараемся, привозим хороший отборный товар.

Сорт черешни решает

Черешня на Сытном – отдельная песня. Крупная, отборная, янтарная – 1300-1500 рублей за килограмм. В первом ларьке продавец демонстрирует мелкую, во втором – ягоду посолиднее.

Выхожу с рынка и иду к метро. Уличный ларек манит ценниками: черешня – 499, белорусская клубника – 650. Клюю на привлекательный ценник, беру черешни. Увы, чуда не случилось: ягода мятая, слишком мягкая, а кое-где плесень уже начинает свой тихий захват.

В супермаркете черешня стоит 600 и 800 рублей, сорт решает.

Новости о грядущем падении цен на черешню продавцы на рынке встречают с улыбкой:

– Может слегка и спадет, но пока все держится в районе 1200 рублей.

Люди охотно покупают узбекскую черешню. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбузы и дыни: узбекское лето

Отдельный сюрприз – бахчевые. Сезон в России еще не открыт, а на Сытном уже лежат узбекские красавцы. Дыни – «торпеда» и «колхозница» – по 250 рублей за килограмм.

Продавец объясняет:

– Узбекские – это самое вкусное, потом Краснодар. Но такой вкусной, как сейчас, уже не будет.

Арбузы от 5 килограммов, удержать тяжело. Один плод потянет на 7-10 килограмм.

– Сейчас самое время. У них солнца больше, чем у наших. Потому и слаще, и вкуснее.

В супермаркетах бахчевые тоже есть – также привозные. В больших торговых точках купить можно от 99 рублей.

В России сезон дынь и арбузов начнется в августе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лотерея в супермаркете

Захожу в магазин у дома. Ценники радуют глаз: клубника – 700 рублей за кило, черешня – 600 и 800. Подхожу к полке с клубникой – начинается аттракцион «повезет – не повезет». В одной упаковке ягода как с картинки, в соседней – зеленая, мятая, будто по ней прошлись. В третьей плесень уже бодро осваивает территорию.

Рядом женщина выбирает клубнику минут десять. Каждую упаковку переворачивает, заглядывает на дно. Знакомая до боли картина. Так всегда. Красиво сверху, а снизу – компост. Выбираешь как сокровище.

Самым вкусным сортом оказалась клубника"Мальвина" Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На что обращать внимание при покупке

Советы петербургских продавцов:

- Всегда пробуйте ягоду перед покупкой.

- Смотрите на дно лотка – там часто скапливается подпорченный товар.

- Не берите слишком глянцевую клубнику – скорее всего, она тепличная и безвкусная.

- Спрашивайте страну происхождения: краснодарская дороже, но вкуснее азербайджанской.

ПРИЦЕНИСЬ

Сытный рынок:

Клубника псковская – 1500 р/кг, Ленобласть – 800 р/кг, тамбовская – 600 р/кг, узбекская – 900 р/кг

Черешня азербайджанская – 1300 р/кг, узбекская – 1200 р/кг, розовая – 1000 р/кг

Дыня «Торпеда» и «Колхозница» - 250 р/кг

Супермаркеты:

Клубника – 700 р/кг,

Черешня – 600-800 р/кг, вишня – 600-700 р/кг

Дыня – 120 р/кг, арбуз – 99 р/кг

Овощной ларек:

Клубника белорусская – 650 рублей,

Черешня узбекская – 600 р/кг, киргизская – 550 р/кг, вишня узбекская – 600 р/кг,

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