«К вечеру все изменится»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге 27 июня

Погода обещает порадовать горожан и жителей Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Утром 27 июня в Петербурге продолжает сохраняться облачная погода с дождями из-за атмосферного фронта, который медленно перемещается на восток. Однако ближе к вечеру ситуация начнет меняться. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. После полудня город окажется в теплом секторе циклона. Это приведет к прояснению неба, прекращению осадков и постепенному повышению температуры.

- Температура воздуха в Петербурге поднимется до +21…+23°, а в Ленобласти - до +19…+24°. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2–7 м/с, - уточнил синоптик.

Атмосферное давление останется практически неизменным и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В воскресенье осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +12…+14°, а днем поднимется до +25…+27°.

Такая погода обещает порадовать горожан и жителей Ленобласти теплым днем.

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