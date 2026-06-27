Временный запрет на продажу алкоголя в Петербурге будет действовать до 28 июня

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге ввели временный запрет на розничную продажу алкоголя в магазинах. Ограничения действуют с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня. Запрет не затронет заведения общественного питания, магазины беспошлинной торговли (дьюти-фри) и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют пиво, сидр, пуаре и медовуху при условии оказания услуг общественного питания.

- За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность, - уточнили в пресс-службе Смольного.

Аналогичные ограничения на продажу алкоголя в день празднования «Алых парусов» будут введены более чем в 40 российских регионах. Это связано с проведением школьных выпускных вечеров и Дня молодежи, который отмечается в последнюю субботу июня.

«Алые паруса» соберут 65 тысяч участников. Начало праздника запланировано с концерта на Дворцовой площади, а затем состоится водно-пиротехническое шоу на реке Неве. Кульминацией вечера станет проход брига «Россия» под алыми парусами.

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