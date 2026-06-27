Дворцовый мост в Петербурге перекроют с полудня 27 июня из-за «Алых парусов»

В Петербурге перекроют мосты из-за праздника выпускников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 27 июня жителей и гостей Петербурга ждет праздник выпускников «Алые паруса». Шоу начнется в 22:00 и станет ярким событием для выпускников города. Однако из-за проведения мероприятия в центре города будет ограничено движение транспорта и пешеходов. Так, с 12:00 будет закрыт Дворцовый мост, а с 14:00 - Троицкий мост. Кроме того, будет перекрыта территория проведения праздника.

- В этом году в зону ограничений входят часть Петроградской стороны (впервые будет организован доступ), Выборгская сторона, часть Васильевского острова, Адмиралтейский район и Центральный район, - уточнили в пресс-службе комитета по транспорту.

С 20:00 будет ограничен доступ на Благовещенский мост, а в 00:00 - на Литейный мост.

Жителям домов, которые попадают в зону ограничений, необходимо иметь при себе подтверждающие документы для доступа на территорию.

Также всю ночь будут работать метро и некоторые маршруты наземного транспорта. Это позволит жителям и гостям города без проблем добраться до дома после завершения праздника.

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