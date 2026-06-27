В Петербурге встретили участников культурно-образовательного проекта «Поезд памяти». В город прибыли 200 школьников - победителей олимпиад и конкурсов, посвященных Великой Отечественной войне.
«Поезд памяти» - это проект, который стартовал в 2022 году по инициативе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь при поддержке президентов обеих стран. Его цель - предоставить старшеклассникам, не участвующим в экзаменах, возможность посетить места, связанные с историей Великой Отечественной войны, и познакомиться с культурными традициями разных народов.
Традиционно проект стартует 21 июня в Бресте и длится две недели, охватывая города Беларуси и России.
На станции «Новый Петергоф» участников тепло встретили представители администрации Петродворцового района, российского и белорусского правительства, а также законодатели.
- Самое ценное в этом проекте - то, что после его завершения многие ребята, независимо от национальности, идут обнявшись и иногда плачут при расставании. Здесь зарождается настоящая дружба, - отметил сенатор России от Архангельской области и член Комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков.
Школьники уже посетили несколько городов Белоруссии, а теперь им предстоит изучить памятные места на Невской земле.
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