"КП-Петербург" посмотрела, чем кормят выпускников на "Алых парусах". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Голодные выпускники атаковали Дворцовую площадь. Почему голодные? Иначе не объяснить то, как ребята штурмовали ларьки с любимыми школьными лакомствами, некоторые из которых были известны еще в Советском Союзе. За полтора часа до начала концерта на «Алых парусах», девчонки, мальчишки, а также их родители и учителя (взрослые попали на праздник как сопровождающие. – Прим.ред.) уже занимали лучшие места у Зимнего дворца.

Сикс-сэвен! Без комментареив. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Робот станцевал на Дворцовой площади в Петербурге

Всем бесплатно раздали воду, а на все остальное (кроме туалета), уж извините, придется раскошелиться. Что по напиткам? В глаза бросается разноцветный лимонад. Спросите, ну что такого? Все дело в этикетке, на которой крупно набито число «67». Это все новомодный мем six-seven, популярный у подростков и даже Папы Римского. Даже не будем пытаться его объяснить: пошлого в нем ничего нет – и ладно.

"Агутин" и "Аллегрова" продают сосиски детям на "Алых парусах"

Выбор вкусняшек разнообразный. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чай и растворимый кофе в стаканчиках тоже на месте. Морсы, компоты. Наконец, бабл-ти, это такой напиток из чая с молоком и кучей желейных шариков, стоит дороже всего, 350 рублей.

Автографы, увы, не раздают. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Но да хватит пить. Что есть поесть? Во-первых, похвалим креативных продавщиц в киосках. Часть из них надела маски звезд. Так за прилавками оказались, например, Ирина Аллегрова и Леонид Агутин, продававшие школьную пиццу с колбасой (с тем самым вкусом!) и сосиски в тесте. Для любителей американского фастфуда есть всевозможные хот-доги и сэндвичи. Даже есть суширитто с крабом по 300 рублей.

Меню не самое стандартное. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дешевле всего пончики, булочки с маком и корицей, пирожки с капустой и вишней, вафельные трубочки со сгущенкой и… бутерброд с говяжьим языком – по 100 рублей. А вот дубайских шоколадок, которые в прежние годы стоили аж по 1000 рублей, корреспондент «КП-Петербург» не заметил. Или не было, или быстро смели.

Откусывай и загадывай желание. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Есть и «сувенирные» сладости: коржики и кексики с алыми парусами. Вроде и хочется себя побаловать и съесть, но и грех такую красоту портить.

Впереди – траты калорий. Проще говоря, танцы. Хедлайнером концерта на Дворцовой будет певица Елка. Далее, по традиции десятки тысяч выпускников, загадают желание, когда бриг «Россия» войдет в акваторию Невы. Все завершится грандиозным салютом.

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