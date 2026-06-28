Синоптик Леус: 28 июня в Петербурге будет жарко, а вечер встретит грозами

День в Петербурге обещает быть жарким, а вечер встретит дождем. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня Петербург ждет жаркий и солнечный день – воздух прогреется на 3-4° выше нормы. Но к вечеру погода начнет меняться. Как рассказал синоптик Михаил Леус, поздним вечером в западные районы региона придет атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.

– Температура воздуха +25…+27°, в Ленинградской области +23…+28°. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., – уточнил синоптик.

В понедельник ночью также пройдет кратковременный дождь с грозой, днем осадки прекратятся. Столбики термометров ночью покажут +17…+19°, днем – +23…+25°. Синоптик советует петербуржцам наслаждаться теплом в дневные часы, а вечером не забывать зонты. Такая температура на 3-4 градуса превышает средние многолетние значения для конца июня. Атмосферное давление останется в пределах нормы.