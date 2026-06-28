Рассказываем, какая ситуация с бензином в Карелии на 28 июня 2026 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Карелии на 28 июня 2026

«Говорю все, как есть». Именно с этих слов глава Минпромторга Карелии Светлана Астахова рассказала о ситуации с бензином в регионе на выходные 27 и 28 июня 2026 года. В частности, чиновница признала, что на АЗС начали копиться очереди, но объяснила это тем, что произошел переток потребителей с одних топливных компаний на другие.

По словам Астаховой, наиболее сложная обстановка на данный момент на частных заправках, а все они расположены, в основном, в отдаленных районах.

- В текущих условиях отпуск топлива на рынке для частных предпринимателей крайне затруднён, объёмы свободной реализации минимальны, - признает руководитель Минпромторга республики.

Есть ли топливо на заправках в Карели и какая на него цена

Каждая поставка топлива в республику отрабатывается властями в ручном режиме. Бензин везут из других областей и городов. Благодаря этому решению топливо доставили в Муезерский район, в планах – привоз в Калевальский.

По ситуации на конец июня 2026 года, в Карелии 31 заправка сетей «Лукойл» и «Роснефть» исправно получает и продает бензин. Эти станции не закрывались, но во время ожидания новых поставок, загрузки или технических перерывов продажу топлива могут временно приостановить.

Очереди на АЗС легко объясняются: сейчас, как говорят власти, значительная часть потребителей, которые ранее заправлялись на закрытых станциях «Татнефти» и «Газпромнефти», переориентировалась на «Лукойл» и «Роснефть».

- Это, безусловно, привело к росту очередей. Однако планы поставок топлива в Карелию формировались в иных условиях экономики и не учитывали переток потребителей. В итоге продажа топлива на АЗС «Лукойла» выросла на 15%, а на «Роснефти» - на 40%, - делится статистикой Светлана Астахова.

О ценах на бензин, выросли они или нет, официально власти не сообщают.

Какие АЗС закрыты в Карелии в чем причина

В то же время 20 заправок сетей «Татнефть» и «Газпромнефть» в республике закрыли из-за восстановительных работ на самих нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Из 32 частных заправок в регионе продолжают работу 24.

Сейчас штаб республики занимается координированием работы всех участников топливного рынка и ищет варианты для новых поставок.

- Понимаю, что многие автомобилисты переживают и хотят запастись топливом, в том числе для бытовых нужд. Однако это увеличивает очереди и создает дополнительные паузы в отгрузке, что затрудняет равномерное снабжение районов, - говорит Астахова.

А в это время

Правительство Карелии обратилось за помощью к зампреду правительства Росси, в полпредство президента в СЗФО, а также в федеральные профильные министерства. Им предложили создать механизм для более централизованных закупок топливо – конкретно для частных заправок.

- Для отдаленных поселков Карелии это критически важный вопрос. Также необходимо организовать бесперебойную работу стратегического транспортного коридора.