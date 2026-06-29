Тепло, но дождливо: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 29 июня

Температура в городе составит +24...+26 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Погоду в Петербурге и западных районах Ленинградской области начнет определять гребень антициклона 29 июня. Он вытеснит атмосферный фронт, который еще может отметиться кратковременными дождями на востоке региона.

- В Петербурге же дожди прекратятся, облака рассеются, а воздух хорошо прогреется, - уточнил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура в городе составит +24...+26 градусов. В Ленинградской области столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов, а местами воздух прогреется до +29 градусов. Ветер северо-западный, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление вернется к норме и составит 760 миллиметров ртутного столба.

Во вторник осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +15...+17 градусов, днем воздух прогреется до +24...+26 градусов.

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