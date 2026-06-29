Максимальная температура в городе составит +25...+26 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Европейская жара, о которой много говорят в последние дни, до Петербурга даже не дойдет. Воздух останется прохладным и не прогреется даже до +30 градусов, предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем telegram-канале.

- Все тепло смещается с Европы на восток, но проходит южнее нашего региона - даже южнее Минска и Москвы, - рассказал Колесов, прикрепив карты для наглядности.

Фото: Александр Колесов/

В начале недели в Петербурге сохранится теплая и сухая погода. Сегодня облаков еще много, хотя солнце и будет выглядывать. Завтра и в среду ожидаются солнечные дни, поэтому воздух будет прогреваться хорошо. Максимальная температура в городе составит +25...+26 градусов.

С четверга характер погоды изменится. Воздушная масса станет более прохладной, и температура вернется к +20 градусам. В ближайшие несколько дней ожидается много дождей. Ближе к выходным синоптики обещают уточнить прогноз.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max