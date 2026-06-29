Почти половина девятиклассников в Петербурге уходят в колледжи

49% выпускников школ хотят получать среднее специальное образование. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербургские школьники все чаще стали выбирать колледжи вместо университетов. В прошлом году туда пошли 49% выпускников, хотя еще недавно их было 39%. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) вице-губернатор Ирина Потехина объяснила этот тренд.

По ее словам, долгие годы заказчиком для системы среднего специального образования выступали родители:

– Хочет родитель, чтобы ребенок стал юристом, и колледжи открывают группы. Хочет айтишником – открывают группы для них. Несколько лет назад мы вернулись к логике, когда заказчиком выступает работодатель, – рассказала Потехина.

Чтобы понять реальный спрос, создали цифровую платформу, куда загрузили все бюджетные места в разрезе профессий, а промышленный блок – свои потребности. Выяснилось, что по некоторым специальностям разница между предложением и спросом отличается в три-четыре раза. В дефиците – станочники, слесари и другие рабочие профессии. Город ежегодно увеличивает число бюджетных мест именно на них. Но главное – готовность постоянно переучиваться.

– Наша задача – не просто детей подготовить, а сделать его востребованным, и чтобы работодатель получил того, кто ему нужен, – добавила Ирина Потехина.

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