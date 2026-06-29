Смольный предоставит земельные участки под объекты вторичной переработки четверти ТКО

К 2030 году в городе планируют перерабатывать 100 процентов твердых коммунальных отходов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Смольном одобрили новый механизм целевого выделения земельных участков для размещения объектов по утилизации отходов. Изменения будут внесены в городской закон. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Цель нововведения - повысить интерес инвесторов к строительству передовых объектов по переработке и утилизации отходов и увеличить мощность таких комплексов.

- Сейчас в Петербурге уже работают комплексы «Волхонка» и «Островский» в Выборгском районе Ленинградской области. В 2027 году планируется запуск КПО «Новоселки» в поселке Левашово. Особенностью этого комплекса станет автоматизированная сортировка с использованием робототехники и искусственного интеллекта, - рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Александр Беглов также подчеркнул, что городские власти намерены довести общее количество комплексов по переработке отходов, работающих на благо Петербурга, до пяти.

К 2030 году в городе планируют перерабатывать 100 процентов твердых коммунальных отходов, а на захоронение отправлять не более 50 процентов. Оставшиеся 25 процентов ТКО должны быть вовлечены в хозяйственный оборот как вторсырье.

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