Право на качественную медицину: 5 распространенных заблуждений о системе ОМС

Совместно с экспертами страховой медицинской организации (СМО) «СОГАЗ-Мед» разберем основные мифы о системе ОМС и выясним, как эффективно защитить свои права на своевременную помощь. Фото: «СОГАЗ-Мед».

Система обязательного медицинского страхования (ОМС) является фундаментом доступной медицинской помощи для граждан России. Однако на практике пациенты нередко сталкиваются с организационными трудностями: длительным ожиданием записи на диагностику (УЗИ, МРТ, КТ), вопросами обеспечения лекарствами или неэффективностью назначенного протокола лечения. В моменты возникновения таких сложностей у многих пациентов возникает закономерный вопрос: являются ли эти проблемы неизбежной частью «бесплатной» медицины? Совместно с экспертами страховой медицинской организации (СМО) «СОГАЗ-Мед», мы разберем основные мифы о системе ОМС и выясним, как эффективно защитить свои права на своевременную помощь.

Заблуждение 1. При лечении по ОМС у граждан мало прав

Существует мнение, что бесплатное лечение подразумевает минимальный сервис и отсутствие возможности влиять на качество процесса. Это глубокое заблуждение.

Реальность: В системе ОМС у пациента есть надежный союзник — страховая медицинская организация (СМО). Роль страховщика выходит далеко за рамки простой выдачи полисов. СМО выполняет ряд критически важных функций:

- Контроль качества: эксперты проводят плановые проверки и экспертизы по жалобам пациентов, выступая независимыми контролерами медицинской деятельности.

- Информационная поддержка: круглосуточные горячие линии позволяют получить консультацию по любым вопросам получения помощи или принять участие в профилактических мероприятиях.

- Защита интересов: страховщик обеспечивает соблюдение прав пациента на своевременное и качественное обследование.

Заблуждение 2. Задержки в получении медпомощи неизбежны — нужно просто ждать

Многие привыкли к мысли, что, если запись на прием или диагностику отсутствует в ближайшие дни, необходимо либо ждать неделями, либо обращаться в частные клиники за свой счет.

Реальность: Система ОМС устанавливает четкие регламенты сроков ожидания:

-Прием терапевта (участкового врача), педиатра или семейного врача — не более 24 часов.

-Консультация узкого специалиста — не более 14 рабочих дней.

-Срочные случаи: При подозрении на онкологические или сердечно-сосудистые заболевания сроки консультации сокращаются до 3 рабочих дней.

-Диагностика (УЗИ, рентген, лабораторные исследования) — не более 14 рабочих дней, а при подозрениях на онкологию/сердечные патологии — до 7 рабочих дней.

Важно: Если сроки нарушаются, необходимо немедленно связаться со своей страховой компанией. Специалисты СМО свяжутся с медорганизацией для оперативного решения вопроса или организуют запись в другую клинику по направлению страховщика совершенно бесплатно.

Заблуждение 3. При направлении на плановую операцию придётся ждать освобождения койки

Пациенты нередко полагают, что дата плановой операции определяется только загруженностью больницы и «удачей» пациента.

Реальность: Необоснованная задержка госпитализации может привести к ухудшению состояния здоровья, что является прямым нарушением прав человека. Законодательство фиксирует предельные сроки:

- Госпитализация в дневной стационар — не более 14 рабочих дней с момента выдачи направления.

- Для пациентов с онкологическими или сердечно-сосудистыми заболеваниями срок госпитализации составляет до 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или установления предварительного диагноза.

При нарушении этих сроков страховая компания обязана вмешаться и обеспечить пациента необходимым местом в стационаре.

Заблуждение 4. В больнице придётся покупать лекарства самостоятельно или доплачивать за них

Распространено мнение, что полис ОМС покрывает только услуги врача, а за медикаменты пациент должен платить из своего кармана.

Реальность: при стационарном лечении (в круглосуточном или дневном стационаре) пациентам бесплатно предоставляются препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

Если вам отказывают в выдаче необходимого препарата, алгоритм действий прост: уточните у страховщика наличие данного лекарствав списке ЖНВЛП. В случае подтверждения права на бесплатное получение — сообщите об этом страховой компании; эксперты примут меры для обеспечения вас положенными

Заблуждение 5. Отстаивать свои права в системе ОМС бесполезно и даже опасно

Многие пациенты опасаются конфронтации с медицинским персоналом и предпочитают смириться с нарушениями, боясь «обидеть» врача или получить менее качественное обслуживание в будущем.

Реальность: Практика показывает обратное. Обращение в страховую компанию — это конструктивный инструмент решения проблем. У СМО есть отработанные алгоритмы взаимодействия: страховщики не просто фиксируют жалобу, они дают рекомендации руководству медорганизаций по устранению системных недостатков. В результате защита своих прав помогает улучшить качество работы всей системы здравоохранения и обеспечивает безопасность других пациентов в будущем.

Знание своих прав — первый шаг к гарантированному получению качественной медицинской помощи, а страховая компания, работающая в системе ОМС, является вашим официальным инструментом обеспечения этих гарантий. Не бойтесь обращаться за помощью туда, где она положена вам по закону.

Помощники пациентов в системе ОМС

Перечень доступной медпомощи по ОМС большой и постоянно расширяется. Есть вопросы о системе ОМС или столкнулись с нарушениями: отказом в медпомощи по ОМС, затягиванием сроков обследования или намеками на платные услуги? Помните, что полис ОМС — это не просто документ для поликлиники, а также реальный инструмент для защиты прав в сфере здравоохранения. Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед», представители компании вам помогут. Бесплатно разберутся в ситуации и добьются положенного по закону лечения.

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