Интерес к работе в Сбере вырос на 35%. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В преддверии Финансового конгресса Банка России, где эксперты обсудят факторы роста производительности труда и эффективности компаний, Сбер представил статистику, отражающую структурный сдвиг в экономике: 2,75 млн заявок за полгода, а в топе - ИТ-специалисты с десятками тысяч откликов, при этом уровень конкуренции за них в Санкт-Петербурге и Самаре превысил московские показатели.

В Сбере зафиксировали новый рекорд откликов на вакансии. С января по июнь 2026 года компания получила 2,75 млн заявок. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2025 года. Традиционно наибольшая активность соискателей наблюдается в марте-апреле. Несмотря на высокий поток резюме, Сбер сохраняет высокую скорость работы с кандидатами: среднее время обработки отклика составляет менее двух суток.

Основным драйвером роста интереса стал ИТ-сектор. В пятёрку вакансий-лидеров по количеству откликов вошли: Java-разработчик (middle) - 64,4 тыс. откликов, Java-разработчик (senior) - 58,3 тыс., ИТ-аналитик (middle) - 49,0 тыс., Frontend-разработчик (middle) - 41,2 тыс. и ИТ-аналитик (senior) - 29,6 тыс.

Конкуренция за ИТ-вакансии в ряде регионов оказалась в разы выше, чем в Москве. Так, в Санкт-Петербурге конкурс превысил столичный на вакансии Java-разработчика (senior), frontend-разработчика (senior), datascientist (senior) и ML-engineer (junior). В Самаре – на инженера по нагрузочному тестированию (middle). В Ростове-на-Дону наиболее высокий конкурс наблюдался на позицию Golang-разработчика (middle).

Высокий интерес к работе в Сбере сохраняется не только среди ИТ-специалистов. В число наиболее востребованных вакансий также вошли водитель-инкассатор (13,9 тыс. откликов) и менеджер по продаже зарплатных проектов (10,3 тыс. откликов).

Денис Замалетдинов, управляющий директор, начальник центра развития бренда работодателя Сбербанка:

«Рост числа откликов показывает устойчивый интерес соискателей к работе в Сбере. Для нас важно не только привлекать сильных специалистов, но и обеспечивать высокий уровень кандидатского опыта на всех этапах отбора. Поэтому мы уделяем особое внимание скорости обратной связи, прозрачности процессов и качеству взаимодействия с кандидатами. Сегодня даже при рекордном количестве заявок среднее время обработки отклика составляет всего одни сутки, что позволяет нам сохранять эффективность найма и оперативно принимать решения».

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