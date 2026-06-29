Строительство опор для второго этапа ШМСД стартовало на Витебском проспекте

Специалисты завершили строительство фундамента для 21 опоры, проводятся статические испытания. Фото: gov.spb.ru

На Витебском проспекте приступили к строительству опор для эстакад в рамках второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Работы ведутся с двух сторон дороги и железнодорожных путей, что позволит ускорить процесс. На одной стороне специалисты бурят и бетонируют сваи, на другой - заливают основания для новых опор. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Участок магистрали, проходящий над оживленной дорогой и железнодорожными путями, является одним из самых сложных. В рамках проекта здесь построят 16 путепроводов и эстакад, а также семь съездов, образующих две крупные развязки, - рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Второй этап строительства ШМСД технически сложен: почти два километра трассы пройдут над жилой застройкой, пересекут оживлённый проспект и две железнодорожные ветки.

На данный момент завершено строительство фундамента для 21 опоры, проводятся статические испытания. Две опоры уже прошли проверку. На противоположной стороне путей Витебского направления, около станции «Воздухоплавательный парк», залиты первые 20 свай.

Более 300 специалистов и 50 единиц техники, включая пять буровых комплексов, работают на объекте для ускорения строительства.

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