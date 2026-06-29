Кудрово стал центром празднования Дня молодежи. Фото: Евгений Образцов.

В минувшие выходные в парке «Оккервиль» в Кудрово отпраздновали День молодежи. На масштабном фестивале, организованном правительством Ленинградской области совместно с администрацией Заневского городского поселения и региональным центром «Молодёжный», представили более 50 площадок, объединенных темой «Мечта. Гордость. Единство».

Пространство парка разделили на четыре тематические зоны. В «Молодости России» выступали диджеи и брали интервью у гостей. «Мечта России» была посвящена профориентации и ярмарке вакансий. В «Единстве России» гостей учили народным ремеслам и языкам. А в зоне «Гордости России» можно было освоить навыки оказания первой помощи, сплести маскировочные сети или попробовать себя в пилотировании дронов.

Для участников работал фудкорт с карамельными яблоками, мясом с мангала, кофе, пончиками и выпечкой. Фото: Евгений Образцов.

Для участников работал фудкорт с карамельными яблоками, мясом с мангала, кофе, пончиками и выпечкой. Были оборудованы фотозоны, а за прохождение квестов вручали памятные призы. На главной сцене выступили электро-поп-дуэт из Минска «НЕМИГА», кавер-группа «TRUE PARTY BAND» и другие коллективы.

- Молодость - удивительная пора, когда кажется, что нет ничего невозможного. Именно в юные годы зарождаются самые смелые замыслы, обретаются преданные друзья и формируются главные жизненные цели. Вы - самая деятельная и увлеченная часть нашего общества! - обратился к жителям региона губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Также он напомнил о достижениях юных жителей области в научной, спортивной и творческой сферах, и о том, что поддержка молодежи является одним из приоритетов Народной программы «Единой России».