«Комсомолка» определила призеров конкурса «Леди в погонах в Санкт-Петербурге 2026»

Читатели «Комсомолки» выбрали «Леди в погонах в Санкт-Петербурге 2026». Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Редакция «Комсомольской правды» в торжественной обстановке наградила призеров конкурса «Леди в погонах в Санкт-Петербурге 2026». За победу соревновалась 21 представительница силовых ведомств города: Северо-Западной транспортной прокуратуры, ГСУ СКР по Петербургу, ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ГУ ФССП по Петербургу, ГУ ФСИН России по Петербургу и Ленобласти, а также «ФГКУ УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти».

В период с 25 мая по 7 июня за них голосовали близкие, коллеги и друзья – целыми семьями. В общей сложности участницы получили более полумиллиона «лайков»!

Третье место в конкурсе решением редакции и технических специалистов «Комсомолки» решено разделить между сотрудницами ГСУ СКР по Петербургу и УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Итак, обладателем «бронзы» стала полковник юстиции и замруководителя контрольно-следственного отдела (за расследованием особо важных дел) ГСУ СКР по Петербургу Ирина Храмцова. Она четко подмечает, что Следком – это место, где плачут даже преступники, но от бессилия. Ирина прошла школу МВД, но сердце и опыт отдала СКР. Ее заслуги по раскрываемости дел отмечал лично Александр Бастрыкин.

Третье место - Ирина Храмцова, ГСУ СКР по Петербургу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Хотелось бы поблагодарить весь наш самый дружный коллектив ГСУ СКР по Петербургу, мою самую лучшую семью и самых надежных друзей, которые поддерживали меня, голосовали и отслеживали мой рейтинг, желая мне победы с достойными конкурентами! Войти в тройку победителей конкурса для меня очень важно, потому что я представляла целое ведомство, - поделилась эмоциями полковник юстиции.

Также третье место заняла майор полиции Полина Н. из «ФГКУ УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО». Она начинала работать психологом, но благодаря трудолюбию и целеустремленности и профессиональному росту дослужилась до ответственной должности замкомандира батальона полиции отдела вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району. На службе Полина нашла мужа, с которым воспитывает сына, увлекающегося театром. Кроме того, она помогает маленьким пациентам одного из городских хосписов.

Третье место - Полина Н., «ФГКУ УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Хочу выразить благодарность своим руководителям за то, что пригласили учувствовать в этом конкурсе, поверили в меня и поддерживали, - рассказала после награждения майор полиции. – Участие в «Леди в погонах», быть среди профессионалов своего дела и просто восхитительных девушек, стало для меня самым трогательным открытием и мощнейшим зарядом уверенности. Самые теплые слова благодарности я хочу передать моей большой и любимой семье и нашему коллективу – за вашу настоящую, живую заботу и сопереживание.

Почетное «Серебро» в конкурсе завоевала майор юстиции, старший следователь по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия СУ УМВД России по Приморскому району Петербурга Анна Козинова. Еще в пятом классе она определилась, что будет следователем. Служит в органах предварительного следствия уже более 10 лет. Является лучшим следователем Санкт-Петербурга 2024 и 2025 года. По количеству уголовных дел, оконченных и направленных в суд, заняла 5 место среди всех следователей России. Кроме того, Анну наградили медалью Министра внутренних дел России «За доблесть в службе», а также нагрудным знаком МВД России «За отличную службу» II степени

Второе место - Анна Козинова, ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Во время конкурса я почувствовала огромную поддержку со стороны семьи, друзей и многих неравнодушных людей, которые следили за моим участием, - призналась майор юстиции. – Хочу сказать искреннее спасибо каждому, кто голосовал за меня – благодаря вам второе место стало по-настоящему теплой победой.

Первое место в конкурсе «Леди в погонах» в напряженной борьбе заняла младший советник юстиции, прокурор отдела по надзору за исполнением таможенного законодательства Северо-Западной транспортной прокуратуры Кристина Мельникова. Она родом из династии врачей из Астрахани, но с детства мечтала стать прокурором и ради этого переехала в Петербург. Каждый месяц работы Кристины – это помощь простым петербуржцам. Особенно она гордится восстановлением прав студентов и сотрудников Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии. После ее проверок проведен капитальный ремонт фасада здания академии, а студентов из общежития с непригодными условиями проживания переселили в другое благоустроенное помещение. Также благодаря прокурору защитили права пенсионеров таможенных органов. Удалось добиться не только регулярных выплат, но и изменить практику, из-за которой люди долгое время не могли получать положенные меры поддержки. В свободное время Кристина помогает пристраивать бездомных животных.

Первое место - Кристина Мельникова, Северо-Западная транспортная прокуратура. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Благодарю редакцию «Комсомольской правды» за организацию конкурса, возможность продемонстрировать не только профессиональную сторону нашей службы, но и людей, которые стоят за этой работой. Этот конкурс показал, что за строгой формой и служебными буднями в каждой из нас живет девушка, женщина, способная на большее. Спасибо всем, кто поддержал меня своим голосом. За каждым «лайком» стоят внимание, доверие и добрые слова. Отдельные слова благодарности руководству, моим коллегам, родным и друзьям. Именно их поддержка, вера и участие помогли мне достойно представить транспортную прокуратуру в этом проекте, - добавила Кристина.

Все «Леди в погонах» получили от редакции памятные дипломы и подарки от партнеров «Комсомолки», в частности, букеты для прекрасных дам предоставила цветочная сеть J.VardaWow.

«КП-Петербург» благодарит все ведомства Северной столицы за поддержку конкурса и активное участие в нем. Наша редакция всегда открыта к сотрудничеству с вами и обсуждению тем совместных материалов.

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