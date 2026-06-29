Законодательное собрание Ленобласти приняло 866 законов за пять лет работы. Фото: пресс-служба Законодательного собрания ЛО.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Седьмой созыв Законодательного собрания Ленинградской области приступил к работе в сентябре 2021 года, а свои полномочия завершит в сентябре 2026-го. Работать приходилось в непростых условиях: во время пандемии, санкционногодавления, организации помощи участникам СВО и их семьям - вызовов хватило. Тем не менееза пять лет депутаты приняли 866 областных законов. Для сравнения: предыдущий рекорд - 710 - держался еще с третьего созыва. Новые законы охватывают самые разные сферы, и за каждым стоит реальная жизнь людей: кому-то добавили меры поддержки, где-то отремонтировали дорогу, в каком-то поселке наконец появился фельдшер.

Причем почти половина законов - 45 процентов - внесена самими депутатами. Значит, они не просто ждут указаний сверху, а видят проблемы и предлагают решения. 49 инициатив отправили в Государственную думу. Одна из них уже стала федеральным законом - об экологической экспертизе.

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ

За пять лет доходы областной казны выросли с 168 до 282 миллиардов рублей. Консолидированный бюджет прибавил еще больше - 150 миллиардов. И каждый год плановые показатели перевыполнялись.

- У нас бюджет социально ориентированный: примерно 70 процентов уходит на здравоохранение, образование, инфраструктуру, то есть на все, что связано с помощью людям. Наш Социальный кодекс, инициированный губернатором региона Александром Дрозденко и рекомендованный президентом для применения в других субъектах, за пять лет постоянно дополнялся новыми мерами, - говорит председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

Особое внимание - участникам СВО и их семьям. 85 мер поддержки приняты за последние годы. Это и региональные выплаты контрактникам, и льготы, и помощь семьям погибших. Многодетные семьи, дети-инвалиды - для каждой категории нашлись решения.

Главным приоритетом остается здравоохранение. Для решения системных проблем была создана рабочая группа, которая выезжала в районы для проверки доступности лекарств, работы скорой помощи и укомплектованности узкими специалистами. По итогам этих проверок приняты дополнительные решения по финансированию отрасли. И результат есть: количество жалоб снижается. Депутаты также инициировали возвращение системы распределения выпускников медицинских вузов - соответствующий закон принят на федеральном уровне, первые специалисты уже прибыли в Лодейнопольский район.

Депутаты говорят: в приоритете то, с чем житель сталкивается ежедневно - дороги, тепло, вода, электричество, защита окружающей среды. Принят закон о тарифах на электроэнергию, продлены льготные условия для населения. Реализуется программа строительства мусороперерабатывающих заводов, хотя вопросы размещения объектов остаются дискуссионными.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

В Законодательном собрании подчеркивают: депутаты работают не в вакууме. Вся законотворческая деятельность начинается задолго до пленарного заседания. Основная работа идет в комиссиях, где обсуждают предложения, взаимодействуют с отраслевыми структурами правительства Ленинградской области, анализируют федеральные нормы и законы. При этом каждый из 50 депутатов работает на своей территории - в округах, где жители приходят на прием, звонят, пишут. Это механизм обратной связи, который позволяет видеть реальные болевые точки. Интересы всех территорий стараются учесть, даже если для этого приходится вести непростые дискуссии.

- У нас выстроена работа с губернатором. Раз в месяц проходят встречи, иногда непростые, но всегда результативные. Все обещания, которые даны, программы, заложенные в бюджет, мы выполнили, ничего не сорвали, - добавил Сергей Бебенин.- Когда законодательная и исполнительная власть действуют как одна команда, интересы людей остаются в приоритете. Я уверен: преемственность этой работы сохранить и восьмой созыв.

ЭТО ВАЖНО

Осенью 2026 года состоятся выборы в Законодательное собрание восьмого созыва. Депутаты заявили, что идут на выборы с программой развития до 2030-го, сформированной с учетом предложений жителей.