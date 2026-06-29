Эрмитаж отменил археологическую экспедицию в Керчи

Фрагменты древних амфор и посуды, найденных при раскопках древнего города Акры в Крыме. Фото: Михаил ПАТЛИС. Перейти в Фотобанк КП

Государственный Эрмитаж принял решение отменить археологическую экспедицию в Керчи. Вместо Керчи с 15 июля специалисты и волонтеры приступят к раскопкам в Прикубанье - более доступном регионе. Об этом сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Эрмитажа. Но на территории Крыма пока продолжают работать других 7 экспедиций с исследованием древних памятников античной эпохи, средневековья и нового времени.

- Из-за логистических и транспортных трудностей в Крыму некоторые экспедиции Государственного Эрмитажа отложили свои полевые работы на более поздний период, - уточнили в пресс-службе.

Однако, экспедиции, которые уже ведут исследования, завершают сезон в соответствии с планом, сосредоточившись на камеральной работе и анализе собранных материалов, исключая участие волонтеров.

Крымское направление имеет для Эрмитажа глубокие исторические корни, уходящие почти на 150 лет назад - к раскопкам Императорской археологической комиссии. Мирмекийская экспедиция под руководством Александра Бутягина работала в Керчи с 1999 года. Она продолжала раскопки даже после аннексии Крыма в 2014 году и после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Напомним, в декабре 2025 года Александр Бутягин был задержан в Польше по запросу Украины, которая обвинила его в незаконных археологических раскопках на аннексированном полуострове. Ученый провел в польском СИЗО более пяти месяцев и был возвращен в Россию в конце апреля 2026 года в рамках масштабного обмена между Польшей, Россией, Беларусью и другими странами. Еще в мае Археологическая комиссия Эрмитажа принимала решение о том, что экспедиция состоится, а сам Бутягин заявлял о намерении вернуться к работе в Крыму.

Непосредственным поводом для отмены экспедиций стало ухудшение логистической ситуации на полуострове. 26 июня в Крыму и Севастополе были введены региональные режимы чрезвычайной ситуации.

Несмотря на отмену полевого сезона в Крыму, Эрмитаж продолжает масштабную археологическую деятельность в других регионах. Ежегодно музей организует более тридцати экспедиций - от Сибири и Алтая до Кавказских гор, а также от северо-запада до южных регионов России.

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