Аугусто появился на сцене в футболке с признанием любви к Петербургу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Гостиный двор в Петербурге сбежались, внезапно, не шопоголики, а фанаты «Зенита» - клуб провел там презентацию своего новичка Фелипе Аугусто. Так что знакомьтесь: бразилец, 22 года, нападающий. К его кандидатуре присматривали и другие европейские клубы, но бывший форвард турецкого «Трабзонспора» выбрал именно Петербург. Еще бы, а какая другая команда может похвастаться тем, что поставила в сборную Бразилии двух игроков основного состава (Сантос и Энрике)? Так что все бразильцы в гости будут к нам.

В «Трабзоне» Аугусто неплохо себя зарекомендовал, он забивал в каждом третьем матче Суперлиги и помог команде завоевать Кубок Турции. Спросите, какая цена перехода? Конечно, на такие вопросы джентльмены не дают официальные ответы, но в СМИ всплывали цифры около 20 млн евро. Куда важнее длительность нового контракта молодого таланта.

Новичок "Зенита" Фелипе Аугусто приехал в Петербург

И "Зенит" теперь тоже в сердце бразильца. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Добро пожаловать, Аугусто! Соглашение с бразильским нападающим действует по схеме 4+1 (четыре год плюс продление на один. – Прим.ред.). Сине-бело-голубые приветствуют Фелипе в Петербурге, желают множества забитых мячей и яркой игры в составе сине-бело-голубых, - поприветствовали новичка в соцсетях клуба.

В Гостином дворе было тоже сказано много теплых слов. Напутствие форварду дал президент «Зенита» Константин Зырянов, он же и вручил игроку футболку. Болельщикам и СМИ даже разрешили увидеть то, что обычно происходит за закрытыми дверьми – подписание трудового договора.

- Аугусто может закрыть сразу две позиции: нападающего и правого вингера. Последний сезон он провел очень хорош. Футболист в расцвете сил. Должен нас усилить. Любые переговоры сложные, и эти не исключение. Но пять лет в контракте – оптимальный срок для футболиста-не россиянина. Учитывая, что ему 22 года, весь свой расцвет он проведет у нас, мы будем надеяться, - сказал Константин Зырянов.

Подписи поставлены, "КП" убедилась. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

И еще одна важная новость, - Аугусто взял номер 9. Ранее он принадлежал, например, Александру Кокорину, Александру Бухарову, Фатиху Текке, Радеку Ширлу и Геннадий Поповичу и человеку-невидимке Джону Дурану.

- Я очень рад. Считаю, что приехать сюда – это большой шаг для моей карьеры. Я неплохо знаю европейский футбол и воспринимаю это как большой вызов, - поделился Фелипе первыми эмоциями с журналистами.

Добавим, что, по слухам, зенитовцы рассматривали на позицию нападающего и Константина Тюкавина из «Динамо», но что-то не срослось. Петербуржцы продолжают готовиться к страту нового сезона РПЛ и матчу за Суперкубок России против «Спартака», который пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.

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