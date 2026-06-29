С 29 июня по 3 июля жители 11 районов Петербурга останутся без горячей воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 29 июня по 3 июля жители 11 районов Петербурга останутся без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба АО «Теплосети Санкт-Петербурга». Всего за неделю в городе запланировано более 90 гидравлических испытаний с участием всех теплоснабжающих организаций. На долю АО «ТЭК СПб» приходится 43 проверки в 11 районах.

Когда и в каком районе отключат горячую воду

29 июня специалисты проведут 11 испытаний в Пушкине, Павловске, Шушарах, на Крестовском и Канонерском островах, в Парголово и Усть-Ижоре, а также во Фрунзенском и Колпинском районах.

30 июня проверки пройдут в Петроградском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском, Красногвардейском и Московском районах.

1 июля без горячей воды останутся Невский, Красногвардейский, Калининский и Кировский районы.

2 июля испытания пройдут в Калининском, Невском, Красногвардейском, Пушкинском, Кронштадтском и Фрунзенском районах.

3 июля состоятся завершающие проверки в Кировском и Выборгском районах.

Зачем это нужно

- Гидравлические испытания - обязательный этап подготовки к предстоящему отопительному сезону. Специалисты повышают давление в трубах на 25 процентов выше рабочего, чтобы выявить слабые участки и скрытые дефекты. Своевременное обнаружение проблем позволяет провести ремонт до наступления холодов и предотвратить аварии зимой, - уточнили в пресс-службе АО «Теплосети Петербурга».

Всего в межотопительный период 2026 года в Петербурге запланировано 706 гидравлических испытаний тепловых сетей. Узнать, попадает ли ваш дом в зону опрессовки, можно на сайте АО «Теплосети Санкт-Петербурга».

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