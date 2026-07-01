Июль начался с жары и солнца: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 1 июля

Уже завтра придут дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

1 июля в Петербурге установится теплая и солнечная погода. С юга к городу подойдет барический гребень, который определит погодные условия на весь день, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Исключение составит вечер, когда на юго-западе Ленинградской области возможны кратковременные дожди. Температурные показатели останутся на уровне на один-два градуса выше средних многолетних значений, - пояснил синоптик.

В городе воздух прогреется до +24...+26 градусов. В области температура будет колебаться от +22 до +27 градусов. Ветер северо-восточный, его скорость составит от двух до семи метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. Такие показатели характерны для устойчивой антициклональной погоды.

В четверг погода изменится. Ожидаются временные дожди. Ночью температура опустится до +15...+17 градусов, днем воздух прогреется до +18...+20 градусов.

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