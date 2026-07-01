Полтонны наркотиков нашли в контейнере с тунцом в порту Петербурга

У задержанного изъяли 13 премиальных наручных часов на 1,3 млн долларов и пять элитных автомобилей в 130 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники ФСБ пресекли в Петербурге канал поставок наркотиков из Латинской Америки. На территории контейнерного терминала Петролеспорт в морском порту силовики нашли контейнер из Эквадора. Внутри легально ввозимых мороженых туш тунца были спрятаны 500 килограммов наркотического вещества.

- Партия предназначалась для незаконного сбыта на территории страны. Силовики изъяли груз до того, как он попал в розничную продажу. В ходе операции задержан российский гражданин, причастный к организации контрабандного канала, - сообщили в ЦОС ФСБ России.

При обыске по месту жительства мужчины обнаружили цифровые носители с криптокошельками. На них хранились средства на сумму, эквивалентную 613 тысячам долларов. Также у задержанного изъяли 13 премиальных наручных часов общей стоимостью более 1,3 млн долларов и пять элитных автомобилей, которые оценили в 130 млн рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ему грозит длительный срок лишения свободы.

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