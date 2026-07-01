Прощание с фигуристом Артуром Дмитриевым пройдет в Петербурге 4 июля

Артур Дмитриев скончался на 59-м году жизни. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Прощание с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Артуром Дмитриевым состоится в Петербурге в субботу, 4 июля. Об этом сообщила его бывшая партнерша Оксана Казакова.

- Сейчас идут последние согласования с Серафимовским кладбищем. Тело спортсмена пока находится в Москве, - передает слова Казаковой ТАСС.

Артур Дмитриев скончался на 59-м году жизни. Он вошел в историю как первый фигурист, выигравший Олимпийские игры с двумя разными партнершами. В 1992 году он стал чемпионом с Натальей Мишкутенок. В 1998 году победил с Оксаной Казаковой.

В паре с Мишкутенок Дмитриев также завоевал серебро Олимпиады 1994 года. Они дважды выигрывали чемпионаты мира и Европы - в 1991 и 1992 годах. С Казаковой фигурист стал чемпионом Европы в 1996 году.

Артур Дмитриев останется в памяти болельщиков как один из самых титулованных фигуристов своего времени. Его достижения на льду до сих пор считаются уникальными. С 1998 по 2000 год он выступал в профессиональных шоу, а после завершения карьеры работал тренером.

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