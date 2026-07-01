Пробки из пассажиров образовались на станции Рыбацкое и в метро утром 1 июля. Фото: Дарья ЧАУС.

Санкт-Петербург, 1 июля. Утро среды. Обычно в это время станция метро «Рыбацкое» дремлет в тени индустриальных пейзажей Невского района. Даже в час пик здесь всегда было тихо. Сегодня же это похоже на осажденную крепость, в которую ворвались тысячи людей и образовали пробку. Добро пожаловать на новый транспортный узел мегаполиса.

Глобальные изменения затронули пригородное направление Волховстроевского движения. Электрички, которые ранее прибывали на Московский вокзал, перенаправлены на станцию «Рыбацкое». Причина – масштабное строительство нового терминала для высокоскоростной магистрали (ВСМ). Теперь в Рыбацком вынуждена принимать на себя ударную волну пассажирского потока.

Пик пришелся на 7:45 – время прибытия первого рейса электропоезд. Двери электрички открылись, на платформу буквально «высыпались» десятки людей. Они бегут, боясь опоздать, и еще не привыкнув к новшествам.

Первая преграда – зона из семи турникетов. Пассажиры прикладывают чеки, но возникает пробка. Ажиотаж и толпа создают эффект «затора». Люди растеряны, кто-то в панике ищет штрих-код. Слышны возгласы: «Да пропустите же! Я опаздываю!»

Семь турникетов работают одновременно, но от очередей это не спасает. Фото: Дарья ЧАУС.

В этом хаосе работу выполняли волонтеры от Комитета по транспорту. Пять бодрых парней в форменной одежде расположились по периметру от выхода из ТЦ до входа в метро. Подхожу к одному из них.

– Как долго будете стоять? – спрашиваю я.

– Сегодня точно весь день. Завтра посмотрим. Надо оценить свою полезность и пассажиропоток, – ответил парень.

– И в чем ваша задача?

– Помогаем ориентироваться. Кого нужно – провожаем, показываем, рассказываем. Не все знают, где теперь выход к электричке.

Ныряю в людской поток, чтобы проверить главное: насколько увеличилось время в пути. По дороге ловлю пассажирку, спрашиваю:

– Как оцениваете новшества?

– Да никак, – с раздражением ответила она.

Мы разговорились и оказалось, раньше она добиралась от дома до работы (а работает она на «Площади Восстания») всего за 40 минут. Теперь же, по ее подсчетам, дорога будет съедать не менее 1,5 часа.

– Только головной боли добавили, – говорит она. – Раньше выходила из электрички – и сразу на работу. А теперь толпа и невесть сколько ехать. За ребенка переживаю. Он учится в школе в центре, и теперь, вместо того чтобы быть на месте в 8:00, он будет приезжать к 8:30. Без опозданий не обойдется. Поэтому новое расписание меня не устраивает категорически. Мне нужно чудом успевать на обратную электричку, иначе буду ждать следующую. И для ребенка это мучение.

На мою гипотезу, что нужно подождать и станет легче, она многозначительно пожимает плечами и лишь вздыхает:

– Время покажет, конечно, но что-то я не верю.

Чтобы попасть в метро со станции придется обогнуть весь оранжевый ТЦ. Фото: Дарья ЧАУС.

Тем временем, пройдя турникет, я спускаюсь на платформу. Как ни странно, задержек в движении метро нет – поток стабильный, хоть и нескончаемый. Засекаю время: обещанные интервалы поездов в 2-2,5 минуты соблюдаются четко.

Далее – мой личный эксперимент. Я решила проехать до своей работы и засечь, сколько времени займет путь. В 8:04 я захожу в вагон. Миновав духоту, толпу и несколько пересадок, я добралась до офиса в центре города в 9:00. Итог – 56 минут. От Московского вокзала мой путь до работы занимал от силы 30 минут. Разница – полчаса. Именно те полчаса, которые теперь превращают утреннюю поездку в испытание: толкание, борьба за место, суета на пересадках.

В метро плотнее, чем обычно в Невском районе, но не критично. Фото: Дарья ЧАУС.

Удобно ли это? Время покажет. А пока тысячи жителей Петербурга, вместо утренней пробежки, получают мощную «зарядку» с элементами борьбы за место в вагоне. Транспортный коллапс или новая норма жизни? Станция «Рыбацкое» будет отвечать на этот вопрос каждый день.