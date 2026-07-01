В Ленобласти подготовка кадров для химической отрасли выходит на новый уровень

Трехстороннее соглашение о создании образовательно-производственного кластера подписали комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Волховский химический комплекс «ФосАгро» и Волховский многопрофильный техникум. Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

Промышленные предприятия все чаще берут на себя подготовку будущих специалистов - со школы, через техникум и до первого рабочего места. В Волхове эта система работает уже несколько лет: Компания «ФосАгро» и местный техникум сотрудничают с 2022 года, а теперь этот опыт получает новое развитие. 26 июня подписано трехстороннее соглашение о создании образовательно-производственного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Новая модель партнерства призвана кардинально обновить подготовку рабочих кадров для химической промышленности.

КАДРЫ В ДЕЛЕ

Дарья Гордина из Волхова сегодня работает на производстве экстракционной фосфорной кислоты в компании «ФосАгро». Ее путь в профессию начался не в вузе и даже не в техникуме, а в школе. Дарья училась в профильном физико-химическом классе в школе №7, затем получила целевое направление от предприятия, закончила технологический институт и вернулась на завод. Сейчас она не только специалист по подготовке производства, но и руководит проектом, посвящённым роли триполифосфата натрия в составе стиральных порошков.

- Мне сразу назначили наставника, который помогал во всем: начиная от получения специальной одежды и заканчивая освоением приборов и оборудования. Поддержка коллектива, руководства и наставника помогла мне быстро адаптироваться и развиваться в своей профессии. Сейчас помимо основной работы я руковожу проектом, посвященным изучению роли триполифосфата натрия в составе стиральных порошков, - рассказывает Дарья.

История Дарьи вовсе не исключение. В Волхове уже несколько лет выстроена система подготовки кадров для химической отрасли. Компания «ФосАгро» и Волховский многопрофильный техникум сотрудничают с 2022 года, и за это время предприятие приняло на работу более 230 выпускников. А теперь в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Волхове создается образовательно-производственный кластер. Трехстороннее соглашение подписали комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Волховский химический комплекс «ФосАгро» и техникум.

Новая модель партнерства обновит подготовку рабочих кадров для химической промышленности. Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

БУДЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

На развитие материально-технической базы направят свыше 170 миллионов рублей из федерального, регионального бюджетов и средств компании. Деньги пойдут на современное оборудование, новую мебель, обновление учебных лабораторий. Появятся и новые образовательные программы - интенсивные, практико-ориентированные, со сроком обучения всего 2-2,5 года. А прогнозируемый показатель трудоустройства вырастет до 700 специалистов.

- Проект «Профессионалитет» – это эффективный инструмент сближения техникумов и реального производства. Мы уходим от абстрактных знаний к прямым запросам работодателей. Гарантируем: выпускники будут востребованы с первого дня, – подчеркнула председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Ирина Кириллова.

Современное производство требует новых подходов к подготовке кадров. Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

Для агрохимической компании это не просто социальная ответственность, а стратегический интерес. Компания выстраивает непрерывную цепочку: школа - техникум/вуз - предприятие. Школьники знакомятся с ценностями компании, изучают профильные предметы, получают целевые направления, а затем возвращаются на производство уже специалистами.

- Мы вступаем во второй этап совместной работы. Вместо точечных улучшений - системная модернизация. Расширим образовательные программы, обновим парк оборудования. Это неизбежно приведёт к росту качества подготовки, а также увеличит набор студентов. Мы готовим не просто учеников, а будущих коллег, - отметил директор Волховского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Антон Николаев.

Залог хорошей подготовки — практика. Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

Эксперты подчеркивают: опыт подготовки кадров для Волховского филиала АО «Апатит» показал: партнерство с заводом напрямую влияет на то, останется ли студент в профессии.

- Мы видим прямую зависимость: чем крепче связь с заводом на этапе учебы, тем выше вероятность, что студент останется в профессии. С новым статусом образовательного кластера мы планируем кратно увеличить эту цифру, - уверен ВРИО директора «Волховского многопрофильного техникума» Александр Белицкий.

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