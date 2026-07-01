Советник президента Эстонии предложил помощь Киеву в атаках на Петербург

Советник также рассказал о министрах обороны, которые работает в данном направлении. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл заявил о поддержки Украины в атаках на Петербург. Об этом сообщили российские пранкеры Вован и Лексус, опубликовав детали разговора в telegram-канале.

Они позвонили ему от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. В ходе беседы Ролл заявил, что готов помочь с координацией.

- Если возникнут какие-либо проблемы с координацией, дайте мне знать. Я уверен, что наши министры обороны поддерживают связь по этому вопросу и прилагают усилия в этом направлении, - сказал советник президента Эстонии. При этом он переложил ответственность за инциденты с падением украинских дронов в Прибалтике на Москву.

В последние месяцы в Латвии, Литве, Эстонии и Финляндии неоднократно находили обломки беспилотников ВСУ, сбившихся с маршрута. В Кремле заявляли, что Киев может использовать воздушное пространство этих стран втемную для нанесения ударов по российской территории.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max