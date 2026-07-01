Советник президента Эстонии предложил помощь Киеву в атаках на Петербург

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл заявил о поддержки Украины в атаках на Петербург. Об этом сообщили российские пранкеры Вован и Лексус, опубликовав детали разговора в telegram-канале.
Они позвонили ему от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. В ходе беседы Ролл заявил, что готов помочь с координацией.
- Если возникнут какие-либо проблемы с координацией, дайте мне знать. Я уверен, что наши министры обороны поддерживают связь по этому вопросу и прилагают усилия в этом направлении, - сказал советник президента Эстонии. При этом он переложил ответственность за инциденты с падением украинских дронов в Прибалтике на Москву.
В последние месяцы в Латвии, Литве, Эстонии и Финляндии неоднократно находили обломки беспилотников ВСУ, сбившихся с маршрута. В Кремле заявляли, что Киев может использовать воздушное пространство этих стран втемную для нанесения ударов по российской территории.
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