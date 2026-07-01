Болтин и Потехина вошли в состав Совета директоров киностудии «Ленфильм»

Новый состав сформировали по городскому постановлению. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Петербурга полностью сменила всех руководителей киностудии «Ленфильма». Все прежних членов Совета директоров сменили семеро городских чиновников. Представителей киноиндустрии в новой команде не будет - для них создадут отдельный творческий совет.

- Новый состав сформировали по городскому постановлению. Согласно этому документу, в Совет директоров должны входить руководители органов исполнительной власти Петербурга, - пояснили власти.

До этого в Совете директоров заседали федеральные чиновники: директор департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко, начальник управления Росимущества Андрей Вершинин, а также представители этого ведомства Роман Куценко, Юлия Кокорева и Эдуард Оразов. Сейчас их полномочия прекращены.

Число членов совета увеличили с пяти до семи. В обновленный состав вошли вице-губернатор Ирина Потехина, спецпредставитель губернатора Маргарита Рудакова, глава пресс-службы Смольного Инна Карпушина, председатель Комитета по культуре Федор Болтин, председатель Комитета финансов Светлана Енилина, председатель Комитета госконтроля Сергей Макеев и зампред Комитета имущественных отношений Екатерина Рылеева.

Гендиректор Надежда Андрющенко, назначенная в декабре 2024 года, в Совет директоров не попала, но продолжает управлять студией. В прошлые годы в совете работали режиссеры Александр Сокуров, Федор Бондарчук и Алексей Герман-младший.

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