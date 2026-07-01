В Петербурге предложили ввести зеленые номера для электромобилей

Количество электромобилей в стране постоянно растет. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербургские депутаты предложили ввести особые регистрационные номера для электромобилей и даже приготовили образцы. Они будут зелеными, чтобы быстро отличать их от машин с двигателями внутреннего сгорания. Если законопроект поддержат, такие знаки могут ввести по всей России.

Сейчас владельцам электромобилей приходится каждые три года доказывать свой статус. Для получения льгот нужно подать заявление и приложить около десяти документов. Чтобы избавить водителей от бюрократии, депутаты решили перенять опыт Китая и Белоруссии, где зеленые номера уже работают.

- Количество электромобилей в стране постоянно растет. На 1 января 2026 года в Петербурге насчитывалось более 4 тысяч таких машин, а по России - 80 тысяч. Электрокары помогают улучшать экологию: снижаются выбросы вредных газов и уменьшается шум на улицах, - считает депутат ЗакСа Петербурга Михаил Амосов.

Правительство РФ разработало пакет мер для поддержки электромобилей. В некоторых регионах владельцам уже дают льготы: бесплатные парковки, возможность ездить по платным трассам без оплаты или со скидкой. Для этого и нужна быстрая идентификация автомобилей. Зеленые номера решат эту проблему и избавят водителей от лишней бумажной волокиты.

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