В Петербурге предложили создать единый ценностный язык для государства, бизнеса и общества. Фото: пресс-служба Президентской академии в Санкт-Петербурге.

Одним из ключевых вызовов сегодня становится поиск общего ценностного языка между государством, бизнесом и обществом. Особого внимания требуют вопросы соотношения эффективности и справедливости, взаимодействия государства и гражданских инициатив, а также формирования подлинного патриотизма. Об этом говорили эксперты X Международного Невского форума на пленарном заседании.

- Наш самый острый конфликт сегодня - между формальной эффективностью и живым чувством справедливости. Особое значение приобретает работа с молодым поколением. Я предлагаю рассматривать молодёжь как главного участника дискуссии и адресата единства ценностей, - отметил Директор Президентской академии в Петербурге Андрей Хлутков.

Пленарное заседание X Международного Невского форума прошло 26 июня в Мариинском дворце и собрало около 100 зарубежных представителей из 15 дружественных государств. В ходе дискуссии участники трека «Образование» подчеркнули, что цифровая среда требует совместной работы государства, образовательных организаций и родителей, а технологии искусственного интеллекта должны помогать получать знания, а не подменять учебный процесс.

В треке «Государство» обсуждались вопросы таможенного сотрудничества в ЕАЭС, технологического суверенитета и развития партнерства государства и бизнеса. По мнению экспертов, единые правила взаимодействия могут эффективно работать при сохранении национальных особенностей государств.

По итогам пленарного заседания участники поддержали предложения о развитии сотрудничества государства, вузов и бизнеса в сфере образования, а также подтвердили приоритет экономического развития и повышения качества жизни граждан. Рекомендации форума будут направлены в органы власти и использованы при разработке новых образовательных программ и стратегий развития Президентской академии в Петербурге.