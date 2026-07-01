Количество пассажиров на станции метро «Рыбацкое» может увеличиться на 2,5 тысячи человек в час пик

В Петербурге готовят станцию метро «Рыбацкое» к возможному увеличению количества пассажиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге продолжают готовить станцию метро «Рыбацкое» к возможному увеличению количества пассажиров. С 1 июля 2026 года сюда перенесут оборот электричек Северного направления, следовавших ранее до Московского вокзала из-за строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена «Северной столицы». Ожидается, что пассажиропоток в пиковые часы увеличится на 2,5 тысячи человек.

- Для информирования пассажиров специалисты разместили информационные указатели вблизи вестибюля станции. В подуличном переходе установлено пять указателей, которые показывают направление к вестибюлю метро и платформе железнодорожной станции. Планируется добавить еще две схемы прохода к железнодорожной станции, - уточнили в пресс-службе ведомства.

На фасаде торгового комплекса, расположенного рядом со станцией, уже установили девять указателей, чтобы помочь пассажирам быстрее ориентироваться и находить нужный путь.

Во входной зоне вестибюля станции «Рыбацкое» также установили дополнительные турникеты. Теперь их общее количество составляет десять. Пропускная способность вестибюля - 12 тысяч человек в час, что позволит эффективно справляться с увеличенной нагрузкой.

До 1 июля максимальная нагрузка на станцию не превышала 5 тысяч человек в час. Однако ожидается, что в пиковые часы нагрузка увеличится на 2,5–2,7 тысячи человек.

В часы пик, с 7 до 8 часов, межпоездные интервалы на зеленой ветке метро сократятся с трех до двух-двух с половиной минут, чтобы более оперативно обслуживать пассажиров и снижать время ожидания транспорта.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max