Александр Бельский подвел итоги пятилетней работы седьмого созыва Заксобрания Петербурга

Парламентеров избрали в сентябре 2021 года. Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

244 пленарных заседания, 2145 нормативных актов - 806 законов и 1339 постановлений, 35 предложений в Госдуму – Заксобрание Петербурга подвел итоги пятилетней работы седьмого созыва депутатов.

Парламентеров избрали в сентябре 2021 года. Они были представлены фракциями шести партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Новые Люди», ЛДПР и «Яблоко». Осенью 2026 года петербуржцам предстоит выбрать новых депутатов – уже восьмого созыва.

- Работа нынешнего созыва Законодательного Собрания была полностью социально ориентирована, - считает директор Центра развития профессиональных компетенций Андрей Зарецкий. - Все было предусмотрено для того, чтобы и агломерация развивалась.

В Госдуму направили 35 предложений, четыре из которых стали федеральными законами. Это рекордный показатель за всю историю городского парламента. Принятые инициативы касались защиты прав граждан при комплексном развитии территорий, расширения полномочий регионов по организации экскурсий для студентов колледжей, а также права на бесплатную юрпомощь для студентов, потерявших обоих родителей, и для защиты трудовых прав. Кроме того, в федеральный закон о местном самоуправлении учли 31 поправку петербургских депутатов.

- Среди наиболее значимых городских законов - более 40 документов в социальной сфере. Программу материнского капитала продлили до 2030 года, все государственные детские сады сделали бесплатными, родителям новорожденных вручают подарочные комплекты, а выплаты на содержание детей под опекой увеличили, - напомнил председатель Заксобрания Александр Бельский.

Поддержка участников СВО стала отдельным направлением. Приняли более 20 законов, установили единовременные и регулярные выплаты бойцам и их семьям, ввели бесплатную юридическую помощь. При содействии депутатов в зону СВО отправили более 100 конвоев с техникой, обмундированием, медикаментами и гигиеническими средствами.

Важные решения коснулись ветеранов. Отменили требование к сроку проживания в блокадном Ленинграде для получения знака «Жителю блокадного Ленинграда». Ввели выплаты 75-летним юбилярам супружеской жизни и сертификаты для посещения музеев для жителей «серебряного возраста».

Депутаты обновили Генеральный план города и Стратегию социально-экономического развития до 2035 года. Увеличили зеленый пояс Петербурга на 172 гектара. Урегулировали порядок выгула собак и запретили ночную торговлю алкоголем в «наливайках». Расширили меры поддержки промышленности - от грантов для НКО в сфере робототехники до развития технопарков и креативных индустрий.

Парламент стал более открытым: на пленарные заседания теперь пускают граждан, ведется прямая трансляция, на сайте публикуются стенограммы и списки голосований. Впервые за 178 лет сад Мариинского дворца открыли для свободного посещения.

Горожане активно участвовали в законотворчестве. При разработке законов о «наливайках», выгуле собак, Генерального плана работали общественные группы. Впервые в истории города парламент создал штаб по доработке закона о комплексном развитии территорий с участием жителей.

- Меня очень радует, что утвержденная стратегия 2030-2035 годов подразумевает под собой постройку новых социальных объектов. Это и есть выполнение полных социальных обязательств перед петербуржцами, - заключил Зарецкий.

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