Налоговая ликвидировала ИП солиста Little Big Ильи Прусикина*

Илья Прусикин несколько лет назад уехал жить в США. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иностранный агент Илья Прусикин* остался без последней действующей бизнес-связи с Россией. Как стало известно «КП-Петербург», Федеральная налоговая служба ликвидировала индивидуальное предпринимательство музыканта. 27 июня 2026 года его ИП было официально закрыто.

ИП оставалось единственной официальной формой бизнеса Прусикина в России. Через него музыкант мог распоряжаться правами на свои произведения и получать связанные с этим доходы на территории страны. Теперь эта возможность через российское ИП прекращена.

Ранее две компании, в которых Прусикин выступал учредителем, - ООО «Давай лайма» и ООО «Литтл Биг» - были ликвидированы несколько лет назад. При этом, по данным СМИ, еще в 2024 году за предпринимателем числилась задолженность перед налоговой службой в размере около 182 тысяч рублей. Сейчас у музыканта нет действующих долгов.

Помимо обязательств перед ФНС, музыкант, по имеющимся данным, не подавал обязательную налоговую отчетность. Также он не исполнял требования законодательства, касающиеся лиц, признанных иностранными агентами, из-за чего ему назначались административные штрафы.

Напомним, Илья Прусикин покинул Россию в 2022 году после начала специальной военной операции и переехал в США. Там он живет вместе с коллегой по группе Little Big Софьей Таюрской, с которой воспитывает дочь, родившуюся уже в Америке. В России у музыканта остались бывшая супруга и сын. Также он продолжает выступать в группе, но уже с обновленным составом. Другие участники коллектива остались в России.

* Включен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

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