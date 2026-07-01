На «Алых парусах» самыми активными иностранцами оказались беларусы и китайцы

Самыми активными иностранцами на «Алых парусах» оказались беларусы и китайцы. Фото: пресс-служба ПАО МегаФон.

Главный праздник выпускников в Санкт-Петербурге популярен не только у российских выпускников, но и зарубежных гостей из 88 стран. Количество иностранных абонентов в зоне проведения «Алых парусов» выросло в три с половиной раза в ночь представления с 27 на 28 июня — выяснили аналитики МегаФона.

Больше трети от числа заграничных сим-карт на празднике, по информации оператора, принадлежало жителям Белоруссии. Каждый десятый гость праздника оказался из Китая. На третьем месте по числу иностранцев на «Алых парусах» оказалась Турция, а замыкают пятёрку лидеров участники из Узбекистана и Объединённых Арабских Эмиратов. Среди представителей самых далёких стран к празднику присоединились зрители из Индонезии, Ирана, Уругвая, Кубы, Никарагуа, Туниса, Камеруна и Мозамбика.

Гостями события стали также жители 67 регионов России, которые активно делились видео и фото представления с друзьями и близкими. Всего зрители в зоне проведения праздника прокачали 18 терабайт трафика за 27 – 28 июня, что на 33% больше, чем в прошлом году. Самыми активными в Сети, кроме петербуржцев, стали участники из Москвы, Самары, Ростова и Ставрополя.

Для комфорта десятков тысяч зрителей «Алых парусов» МегаФон заранее увеличил пропускную способность сети, развернув дополнительные объекты связи в ключевых зонах проведения мероприятия. На Дворцовой площади и на Дворцовой набережной инженеры оператора смонтировали телеком-оборудование на звуковые колонны. Кроме того, новые базовые станции установили также на Университетской набережной у Академии наук, а также на Петровской набережной, где большинство зрителей традиционно собирается, чтобы увидеть проход брига под алыми парусами.

Заранее позаботились и о других местах традиционного скопления выпускников: оборудование усилили у Гостиного двора на Невском проспекте и в районе пространства «Севкабель Порт». На набережной Кутузова и в районе Летнего сада специалисты дополнили существующие базовые станции высокими частотами. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета в локациях до 150 Мбит/с — достаточно, чтобы загружать видео в 4K-качестве без задержек.

«Алые паруса» — одна из визитных карточек нашего города. И для МегаФона важно, чтобы и петербуржские выпускники, и гости Северной столицы могли в реальном времени делиться эмоциями с близкими. Мы усилили связь не только в основных точках на набережных, но и в местах, где участники традиционно собираются в течение всего вечера. Чтобы связь была надёжной в любой момент и ничто не помешало выпускному и всем запланированным встречам», — отметил Денис Трофимчук, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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