Около месячной нормы осадков может выпасть в Петербурге 2 июля

Автомобилистов просим избегать длительной парковки на низких участках дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

2 июля в Петербурге ожидаются сильные дожди, возможны грозы. За сутки в городе может выпасть более 20 мм осадков. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Из хороших новостей - система водоотведения находится в исправном состоянии и подготовлена к приему дождевого стока.

- При сильном дожде объем стока может превышать пропускную способность водоприемных устройств и канализационной сети. В таких случаях на улицах города могут возникать временные скопления воды, - рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Для оперативного реагирования на возникающие вопросы в границах эксплуатационной ответственности «Водоканала» в Петербурге будут дежурить бригады предприятия. Под особым контролем - территории возле социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метрополитена и крупные перекрёстки.

Сообщить о скоплениях воды можно по телефонам: 004 и 576-14-83. Звонки принимаются круглосуточно.

- Автомобилистов просим избегать длительной парковки на низких участках дорог. Если дождь застал вас в машине, старайтесь не заезжать под мосты и путепроводы. У крышек шахт тоннельных коллекторов (мест возможного выброса водовоздушной смеси) выставлены ограждения - парковать автомобили там не рекомендуется, - добавили в пресс-службе компании.

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