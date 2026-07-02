Аэропорт Пулково работал в штатном режиме. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 2 июля в Ленинградской области объявляли опасность атаки БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об этом в своем telegram-канале в 3:12. Тревогу отменили через 2 часа, в 5:12. За это время средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников.

- В ходе отражения атаки над территорией Ленинградской области было сбито 7 БПЛА противника, - написал Дрозденко. Информации о разрушениях и наличии пострадавших пока нет.

Ограничения в Пулково

Аэропорт Пулково работал в штатном режиме. При этом вводились ограничения воздушного пространства в соседний Псковской и Новгородской областях.

Перебои со связью

Губернатор предупредил о снижении скорости мобильного интернета. Сбои заметили и в Петербурге. Полноценно работали только сайты и приложения из «белого списка» Минцифры. В число таких сервисов входит и «КП-Петербург».

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