Ливни накроют Петербург и принесут похолодание: Синоптик Леус о погоде на 2 июля

В городе воздух прогреется до +17…+19 градусов. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Петербург 2 июня окажется под влиянием активного циклона, которому европейские метеорологи дали имя «Юна». Он принесет в регион облачную и дождливую погоду, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Местами ожидаются сильные ливни, в Ленинградской области возможны грозы. За сутки может выпасть от четверти до трети месячной нормы июля. При этом температура воздуха не дотянется даже до 20-градусной отметки, - подчеркнул синоптик в своем telegram-канале.

В городе воздух прогреется до +17…+19 градусов. В области температура будет колебаться от +16 до +21 градуса. Ветер западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, возможны порывы. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Однако уже во второй половине дня показания барометров начнут расти.

В пятницу осадки сохранятся, но будут небольшими. Ночью температура опустится до +13…+15 градусов, днем воздух прогреется до +20…+22 градусов.

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