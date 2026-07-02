В Финляндии похоронили художницу из Петербурга, которую убил муж-писатель

Петербургскую художницу, убитую в Финляндии, похоронили в конце июня. Фото: личная страница в соцсетях

В Финляндии похоронили художницу из Петербурга Александру Хинтсала, которую убил муж-писатель Микка Х. Трагедия произошла в прибрежном городе Котка еще в середине мая, но траурная церемония состоялась только спустя 1,5 месяца: потребовалось время на проведение экспертизы и трудности при организации погребения. Об этом «КП-Петербург» рассказали друзья художницы.

- Александру похоронили в субботу, 27 июня. Все задержалось, но здесь так принято – никто никуда не спешит, особенно в таких случаях. Сын уехал жить в другую семью в Эспоо (второй по величине город в Суоми. – Прим.ред.). Близкая подруга Саши оформила на него опеку. Мальчик хорошо знает эту семью, ранее гостил у них. Если не считать трагедии, то у него все хорошо, - поделились с «КП-Петербург» близкие петербурженки.

Мужчина сам вызвал полицию после убийства и во всем сознался. Фото: личная страница в соцсетях

Напомним, Александра выросла и получила образование в Петербурге. Вместе с коллегами организовывала локальные художественные выставки, сотрудничала с академиями Репина и Штиглица. В Финляндию переехала по программе репатриации, работала в колледже искусств, была лектором на многих искусствоведческих мероприятиях. Вместе с Микко она прожила в браке более 15 лет. У них родился общий сын, ему 13 лет. Мальчик одинаково хорошо знает финский и русский языки.

Художницы не стало в ночь с 9 на 10 мая. По данным финской полиции, между супругами произошел бытовой конфликт. Друзья пары не верят в то, что они могли поссориться из-за политики. Официально о причинах убийства не сообщалось, но в прессе в Суоми упоминалось, что муж зарезал жену. О супруге отзываются как интеллигентном, умном и добром человеке. Он автор более 10 сборников рассказов и повестей. По финским законам мужчине грозит до 12 лет колонии. Он дожидается приговора в СИЗО.

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